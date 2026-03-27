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27 de marzo de 2026 - 21:30
Deportes.

Rugby: un jujeño integra la nueva comisión directiva de la Unión Argentina

En asamblea se eligieron a las nuevas autoridades de la Unión Argentina de Rugby y entre ellos hay un jujeño.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un jujeño integra la nueva comisión directiva de la Unión Argentina de Rugby

Un jujeño integra la nueva comisión directiva de la Unión Argentina de Rugby

En la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria la Unión Argentina de Rugby (UAR) renovó sus autoridades para el próximo ciclo de cuatro años. En la nueva comisión directiva hay un dirigente de la Unión Jujeña de Rugby (UJR).

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Se trata de José García Naser, quien integra como miembro titular la Comisión Revisora de Cuentas. El dirigente jujeño lleva 14 años integrando el ente que rige al rugby argentino. “Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa y agradecemos todo lo que hizo durante su gestión”, postearon desde la UJR.

En la asamblea se proclamó la lista de unidad, y fue elegido el cordobés Félix Páez Molina para suceder en la presidencia a Gabriel Travaglini. El bonaerense Fernando Rizzi y el entrerriano Jaime Barba fueron nombrados vicepresidente primero y vicepresidente segundo.

Rodrigo Roncero (URBA) ocupará la función de secretario, mientras que como tesorero seguirá el rosarino Matías Gorosito. En la asamblea también se aprobaron la gestión, memoria y estados contables 2025, y el presupuesto para el ejercicio 2026.

Un jujeño integra la nueva comisión directiva de la Unión Argentina de Rugby
Un jujeño integra la nueva comisión directiva de la Unión Argentina de Rugby

Un jujeño integra la nueva comisión directiva de la Unión Argentina de Rugby

La nueva comisión de la Unión Argentina de Rugby

Presidente: Félix Páez Molina (Unión Cordobesa de Rugby)

Vicepresidente primero: Fernando Rizzi (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Vicepresidente segundo: Jaime Barba (Unión Entrerriana de Rugby)

Secretario: Rodrigo Roncero (Unión de Rugby de Buenos Aires)

Tesorero: Matías Gorosito (Unión de Rugby de Rosario)

Vocales titulares

  • Gustavo Cohen (Unión de Rugby de Buenos Aires)
  • Juan Emilio Torres (Unión de Rugby de Tucumán)
  • Diego Pasman (Unión de Rugby de Buenos Aires)
  • Lucas Verdeguer (Unión Sanjuanina de Rugby)
  • Martín Azpiroz (Unión de Rugby del Sur)
  • Jorge Luis García Borges (Unión de Rugby del Nordeste)
  • Daniel Albarracin (Unión de Rugby Austral)

Vocales suplentes

  • Julio Larocca (Unión de Rugby de Buenos Aires)
  • José Fauez (Unión Cordobesa de Rugby)
  • Ramiro Dobal (Unión de Rugby de Buenos Aires)
  • Ignacio Rojo (Unión de Rugby de Salta)
  • Adrián Febrero (Unión de Rugby del Valle de Chubut)
  • Enrique Rodríguez Llames (Unión de Rugby de Mar del Plata)

Comisión Revisora de Cuentas – Titulares

  • Edgardo García (Unión de Rugby de Buenos Aires)
  • José García Naser (Unión Jujeña de Rugby)
  • Horacio Mansilla (Unión de Rugby del Nordeste)

Comisión Revisora de Cuentas – Suplentes

  • Federico Curutchet (Unión de Rugby de Buenos Aires)
  • Miguel Ruiz (Unión de Rugby de Cuyo)
  • Jorge Bruzzone (Unión Santafesina de Rugby)

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