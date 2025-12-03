miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 09:24
Deportes.

Se hizo el sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027: ¿Qué rivales tienen Los Pumas?

El seleccionado conducido por Felipe Contepomi terminó como líder del Grupo C y afrontará la primera etapa del Mundial enfrentándose a Fiyi, España y Canadá.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027.

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rugby Australia 2027 dejó definidos los cruces, en una edición histórica por incluir, por primera vez, a 24 seleccionados ya clasificados. Tras el reparto, quedó establecido que Los Pumas formarán parte del Grupo C, donde se medirán con Fiyi, España y Canadá.

Además, si el conjunto conducido por Felipe Contepomi logra terminar en lo más alto de su zona, su rival en los octavos de final será el equipo que finalice tercero en los grupos A, E o F.

Los Pumas serán cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2027.

El posible camino de Los Pumas en la fase final

Si el equipo supera esa instancia, en los cuartos de final le tocaría medirse con el líder del Grupo D, donde Irlanda aparece como el principal aspirante. Más adelante, una eventual semifinal podría darse frente al conjunto que domine el Grupo F —con Inglaterra y Gales como favoritos— y, si avanzaran aún más, los esperaría una posible definición ante la anfitriona Australia.

En cambio, si Argentina concluye la fase inicial en el segundo puesto, el panorama variaría: su adversario en la siguiente ronda sería el segundo clasificado del Grupo F, zona en la que ingleses y galeses parten con ventaja para pelear por los primeros lugares.

Los anfitriones, Australia, aunque no figuraron como cabeza de serie, fueron ubicados en el Grupo A por su condición de sede. Allí compartirán zona con uno de los eternos favoritos, Nueva Zelanda, además de Chile y Hong Kong China. En el Grupo B, el doble campeón mundial Sudáfrica competirá contra Italia, Georgia y Rumania. En el Grupo D, Uruguay afrontará una llave exigente junto a Irlanda, Escocia y Portugal.

Los grupos del Mundial de Rugby Australia 2027.

El Grupo E reunirá a Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa. Finalmente, en el Grupo F se medirán Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

Logística, sedes y el nuevo formato del Mundial

La organización territorial será un aspecto clave del campeonato, ya que las distintas selecciones deberán desplazarse entre ciudades para afrontar sus compromisos en un país de gran extensión. El calendario definitivo de la Copa del Mundo —con el recorrido completo que seguirá cada equipo— se anunciará el 3 de febrero de 2026, según confirmó World Rugby.

Un total de siete ciudades serán escenario de los partidos a lo largo del certamen: Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville.

Esta versión del Mundial incorpora una estructura completamente actualizada, compuesta por seis grupos de cuatro seleccionados. De cada zona clasificarán los dos líderes y, además, avanzarán los cuatro terceros con mejor rendimiento, lo que habilita —por primera vez— una instancia de octavos de final, ampliando las chances de los combinados en desarrollo.

Así será el cuadro del Mundial de Rugby 2027 camino al título.

Con este rediseño, el torneo pasa de 48 a 52 partidos, aunque el eventual campeón seguirá disputando siete encuentros en total. Desde World Rugby explicaron que el cambio apunta a equilibrar las oportunidades de progresar y a reforzar la importancia de cada juego en la fase inicial.

La organización del cuadro eliminatorio termina beneficiando especialmente a los seleccionados que finalicen en la primera posición de los grupos E y F. Como el campeonato está dividido en seis zonas, dos de los duelos de cuartos de final enfrentarán directamente a equipos que hayan terminado segundos.

Así quedarán definidos los enfrentamientos

los líderes de los grupos A, B, C y D se medirán en octavos ante los cuatro terceros con mejor desempeño. En cambio, quienes encabecen los grupos E y F tendrán como rivales a los segundos del B y del D. Los dos cruces restantes de octavos quedarán conformados por los equipos que terminen segundos en C vs. F y por los escoltas de A frente a los de E.

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027.

En otras palabras, los cuartos de final tendrán inevitablemente dos seleccionados que lleguen como segundos de su zona, y estos se cruzarán con los primeros de los grupos E y F, siempre y cuando dichos líderes hayan superado sus compromisos de octavos.

El Mundial de Rugby Australia 2027 se disputará entre el 1° de octubre y el 13 de noviembre, un lapso en el que el certamen alcanzará su mayor número de equipos y encuentros, marcando un nuevo salto en su desarrollo y en su alcance internacional dentro del calendario del rugby.

Tras el sorteo, solo resta aguardar menos de dos años para que las principales figuras del planeta vuelvan a competir en el escenario más prestigioso de este deporte.

Así quedaron las zonas de la próxima Copa del Mundo:

  • Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China.
  • Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.
  • Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.
  • Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.
  • Grupo E: Francia, Japón, USA y Samoa.
  • Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbawe.

