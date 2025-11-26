miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 11:32
Rugby.

Escándalo tras Argentina–Inglaterra: Felipe Contepomi denunció una agresión de Tom Curry

Tras la derrota argentina 27-23 en Twickenham, Felipe Contepomi denunció que Tom Curry lo empujó e insultó en el túnel y pidió revisar las cámaras internas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Crece el escándalo tras la denuncia a una figura de Inglaterra por su agresión al entrenador de Los Pumas

Six Nations pide videos por la denuncia de Felipe Contepomi - Los Pumas- contra Tom Curry - Inglaterra- tras la lesión de Juan Cruz Mallía

El cierre del test match entre Los Pumas e Inglaterra, disputado el domingo en Twickenham y que terminó con victoria local por 27-23, derivó en un fuerte conflicto fuera de la cancha. El entrenador argentino Felipe Contepomi denunció que el ala inglés Tom Curry lo agredió físicamente en el túnel de acceso a los vestuarios y el caso ya es objeto de una investigación formal de Six Nations, organismo que organiza la ventana de noviembre.

La denuncia de Felipe Contepomi tras el partido

Según relató Contepomi, el episodio ocurrió minutos después del partido, cuando ambos equipos se retiraban del campo. El técnico argentino contó que se cruzó con Curry en el túnel y que, en medio de un intercambio verbal, el jugador lo empujó o le dio “un pequeño golpe” en el pecho, gesto que consideró fuera de lugar en el contexto profesional. “Probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente (…) salió por el túnel y me dio un pequeño golpe”, declaró, y vinculó la situación con la jugada en la que el inglés lesionó a Juan Cruz Mallía.

Durante la conferencia de prensa, Contepomi también cuestionó la acción que dejó al fullback argentino con una lesión de rodilla tras un tackle tardío de Curry, y criticó que la jugada no haya sido revisada por el TMO. “Si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15. Ni siquiera lo revisaron”, dijo, en referencia a la falta de sanción disciplinaria en cancha.

Los pumas
Six Nations pide videos por la denuncia de Felipe Contepomi - Los Pumas- contra Tom Curry - Inglaterra- tras la lesión de Juan Cruz Mallía

Investigación de Six Nations y respuesta de Inglaterra

La denuncia presentada por Argentina llevó a que Six Nations solicitara a la Rugby Football Union (RFU) de Inglaterra las grabaciones de las cámaras internas del estadio, especialmente del túnel y las zonas que no forman parte de la transmisión oficial. El objetivo es verificar si las imágenes coinciden con la versión del entrenador argentino y determinar si corresponde una sanción disciplinaria para Curry o algún apercibimiento institucional para la unión inglesa.

Del lado inglés, el seleccionador Steve Borthwick confirmó que está al tanto del incidente, aunque aseguró no haberlo visto. “Soy plenamente consciente de que hubo un incidente. No lo vi, estaba en el vestuario”, señaló, al tiempo que defendió el carácter de Curry: “Cualquiera que haya tenido contacto con él sabe que es un tipo respetuoso. El carácter de Tom Curry es incuestionable”. Otros referentes del rugby inglés también salieron en su defensa y calificaron de exageradas las acusaciones de “matón” que hizo Contepomi.

