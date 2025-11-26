Confirmaron el fixture de cuartos de final del Torneo Clausura 2025: cruces, días y horarios

Torneo Clausura: así se juegan los cuartos de final
Sábado 29 de noviembre
Central Córdoba vs. Estudiantes - Horario: 21:30
Domingo 30 de noviembre
Boca vs. Argentinos Juniors - Horario: 18:30
Lunes 1 de diciembre
Barracas Central vs. Gimnasia - Horario: 17:00
Racing vs. Lanús/ Tigre - Horario: 21:30
Cómo se disputa la fase de playoffs
La instancia de cuartos de final se disputará en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.
Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.