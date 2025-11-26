miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 12:34
AFA.

Confirmaron el fixture de cuartos de final del Torneo Clausura 2025: cruces, días y horarios

AFA dio a conocer los días y horarios en los que se disputarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Estudiantes vs Central Córdoba de Santiago del Estero

Estudiantes vs Central Córdoba de Santiago del Estero

Torneo Clausura: así se juegan los cuartos de final

Sábado 29 de noviembre

  • Central Córdoba vs. Estudiantes - Horario: 21:30

Domingo 30 de noviembre

  • Boca vs. Argentinos Juniors - Horario: 18:30

Lunes 1 de diciembre

  • Barracas Central vs. Gimnasia - Horario: 17:00
  • Racing vs. Lanús/ Tigre - Horario: 21:30
Boca Juniors visitará a Argentinos Juniors en La Paternal en la primera fecha del Torneo Clausura 2025.

Cómo se disputa la fase de playoffs

La instancia de cuartos de final se disputará en el estadio del club mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.

  • Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.

  • Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.

  • Final: se juega en cancha neutral.

