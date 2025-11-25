martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 20:23
Tucumán.

Valentín Blasco volvió a ganar en el Regional de Aguas Abiertas

El triatleta Valentín Blasco se quedó con el primer lugar en la segunda fecha del Regional de Aguas Abiertas.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Valentín Blasco volvió a ganar en el Regional de Aguas Abiertas

Valentín Blasco volvió a ganar en el Regional de Aguas Abiertas

Valentín Blasco, el triatleta que representa al club Gimnasia de Jujuy, obtuvo el primer lugar en la segunda fecha del Regional de Aguas Abiertas, competencia que se realizó este fin de semana en el dique “El Cadillal”, en la provincia de Tucumán.

El deportista jujeño participó en la distancia de los 2 Kilómetros y registró un tiempo de 41 minutos. Tras el primer puesto conseguido en la primera fecha en Santiago del Estero, Blasco se posiciona al tope de la tabla general del campeonato de la especialidad.

“Revancha de un dique que siempre me fue difícil y me costó nadarlo”, posteó en atleta jujeño en sus redes sociales. “Poder hoy hacer una buena carrera es muy satisfactorio”, agregó y cerró: “A seguir preparando lo que se viene”.






El jujeño había logrado en octubre pasado el primer puesto en la fecha inicial del Regional de Aguas Abiertas del NOA que se realizó en Termas de Río Hondo. El atleta superó la prueba de 2 kilómetros en 34:04 dentro de su categoría.

Valentín Blasco en el Ironman 70.3

Valentín Blasco participó recientemente de su cuarto Ironman 70.3, logrando hacer el 1.9 kilómetros de natación en un tiempo de 35 minutos y 31 segundos; los 90 de ciclismo en 2 horas y 50 minutos y los 21 kilómetros de carrera en 1 hora y 46 minutos, con un tiempo total de carrera de 5 horas y 21 minutos.

“Muy contento por venir de una gran carrera en Gualeguaychú y poder hacer una mejor en este tria de Buenos Aires con mi mejor tiempo en un 70.3 y récord personal en los 21km”, puso el jujeño en sus redes sociales tras la competencia.






La Ciudad de Buenos Aires fue sede del IronMan 70.3, una de las pruebas más exigentes del mundo, con un recorrido que combina 1.9 km de natación, 90 de ciclismo y 21.1 de carrera a pie. Más de 1.300 triatletas de todas las provincias argentinas y de 31 países se dieron cita en Palermo para enfrentar un recorrido en un entorno urbano de alto nivel.

La competencia comenzó con el segmento de natación en el Lago de Regatas, para que luego los atletas siguieran con el tramo de ciclismo, que recorrió avenidas y autopistas porteñas en un circuito cerrado al tránsito, y luego cerrar con la carrera a pie en un trazado plano.

FUENTE: natacion

Temas
