miércoles 01 de octubre de 2025

1 de octubre de 2025 - 15:34
Alegría.

La natación y el atletismo le dieron las primeras medallas a Jujuy en los Juegos Evita

Las primeras alegrías de Jujuy en el Juegos Evita que se hacen en Mar del Plata, las dio la natación adaptada y el atletismo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Todas las medallas de Jujuy en los Juegos Evita

Todas las medallas de Jujuy en los Juegos Evita

La destacada actuación en el deporte adaptado y el atletismo, le dio las primeras medallas a Jujuy en el marco de los Juegos Evita 2025 que se están desarrollando en Mar del Plata. La natación adaptada en particular, obtuvo buenos resultados.

El equipo de natación adaptada demostró un gran nivel, adjudicándose preseas en diferentes categorías de las pruebas de la disciplina. Amaya Simón fue oro en 25 metros mariposa cat. S6; Rodrigo Abán, oro en 25 m. mariposa cat. S 21, y plata en 25m. espalda cat. S21, e Ignacio Quispe con bronce en 25m. espalda cat. S16, fueron los atletas jujeños que subieron al podio.

Este miércoles llegaron varias medallas, ya que se dieron resultados positivos en las diferentes disciplinas, como ser en atletismo, como Santiago Fernández quien ganó el oro en los 110 metros con vallas, con una gran performance del ledesmense.

El otro oro llegó en atletismo adaptado, en la especialidad lanzamiento de bala ya que Pablo González se quedó con el primer puesto en categoría ciegos B1 con una marca de 7.13 metros, y por la tarde, sumó otro oro luego de ganar 100 metros llanos guiado por Kevin Carrizo, sin dudas gran trabajo de Alejandro Pérez y Belén Villalta.

La otra medalla dorada llegó con Lautaro Cáceres en categoría 44 tras ganar los 200 metros, y Luján Vilca obtuvo oro en salto en largo.

Jujuy a los Juegos Evita

La delegación jujeña que partió el fin de semana a la ciudad balnearia en provincia de Buenas Aires, está compuesta por 340 deportistas de 40 disciplinas conforman la comitiva que representa a Jujuy en esta prestigiosa competencia nacional.

Las finales de los Juegos Nacionales Evita se desarrollan en Mar del Plata del 30 de septiembre al 4 de octubre, con 6.500 participantes entre 12 y 18 años y 40 disciplinas (29 convencionales, 7 adaptadas y 4 promocionales). Este año se agregó Breaking, Tiros de 3 puntos (básquet), Tiros penales (fútbol) y los populares E-Sports.

Hay distintos escenarios para cada actividad, destacándose el Parque de los Deportes, el CEF N°1, el complejo Punta Mogotes y Playa Popular, junto a otras 26 sedes e instituciones donde se desarrollan todos los deportes.

Qué son los Juegos Evita

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles son la principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación cuentan con un programa deportivo que reúne a varias disciplinas.

Tiene un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan miles de jóvenes de cada rincón del país y una fase final, en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.

