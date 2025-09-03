jueves 04 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 18:57
Jujuy.

Juegos Forja de esports con clasificación a los Evita Nacionales: cuándo y dónde

Las inscripciones son libres y gratuitas para adolescentes entre 11 y 17 años. Los ganadores clasificarán para ir a Mar del Plata.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Disciplinas y categorías

Los participantes podrán competir en dos títulos:

  • FC 25, en categorías masculino y femenino.

  • Brawl Stars – modalidad Supervivencia individual, también en masculino y femenino.

image

Podrán inscribirse jóvenes nacidos entre 2008 y 2013. Los clasificados obtendrán el pase para representar a Jujuy en los Juegos Nacionales Evita, que se disputarán en Mar del Plata.

La inscripción es totalmente libre y gratuita, y se realiza de manera online a través del enlace: beacons.ai/desafiojujuy.

Además de los torneos, el evento contará con actividades especiales del Colectivo Eléctrico Gamer y distintas propuestas pensadas para que la comunidad disfrute de la jornada en familia.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Deportes, la Asociación de Deportes Electrónicos de Jujuy y Desafío Jujuy, reafirmando el compromiso con el crecimiento del gaming competitivo en la provincia.

