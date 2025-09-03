Juegos Forja de esports con clasificación a los Evita Nacionales: cuándo y dónde

Los Juegos Forja de esports llegan a San Salvador de Jujuy con una jornada que promete ser una verdadera fiesta gamer. La competencia tendrá lugar este domingo 7 de septiembre desde las 14 horas, en el predio de la Fundación Jujuy Vóley, ubicado en barrio Huaico.
Disciplinas y categorías
Los participantes podrán competir en dos títulos:
Podrán inscribirse jóvenes nacidos entre 2008 y 2013. Los clasificados obtendrán el pase para representar a Jujuy en los Juegos Nacionales Evita, que se disputarán en Mar del Plata.
La inscripción es totalmente libre y gratuita, y se realiza de manera online a través del enlace: beacons.ai/desafiojujuy.
Además de los torneos, el evento contará con actividades especiales del Colectivo Eléctrico Gamer y distintas propuestas pensadas para que la comunidad disfrute de la jornada en familia.
El encuentro es organizado por la Secretaría de Deportes, la Asociación de Deportes Electrónicos de Jujuy y Desafío Jujuy, reafirmando el compromiso con el crecimiento del gaming competitivo en la provincia.
