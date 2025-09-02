martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 09:29
Encuentro.

Jujuy dijo presente en el Congreso Argentino de Esports en Buenos Aires

La Asociación de Deportes Electrónicos de Jujuy estuvo presente en el Congreso Argentino de Esports. Se vienen novedades importantes para la provincia.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Jujuy dijo presente en el Congreso Argentino de Esports en Buenos Aires

Jujuy dijo presente en el Congreso Argentino de Esports en Buenos Aires

Los deportes electrónicos, ya oficialmente conocidos como Esports, están pisando cada vez más fuerte en Jujuy y en todo el país.

Hace un par de días se realizó en Buenos Aires el Congreso Argentino de Esports y Jujuy estuvo presente de la mano de Luis Pérez, presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos.

En diálogo con Arriba Jujuy habló sobre el posicionamiento de la provincia dentro del mundo de los deportes electrónicos: “Dentro de la mesa federal, estamos mucho más avanzados que todos, sin desmerecer el trabajo del resto, pero sí nos falta esa trascendencia internacional como el ingreso de capitales”.

Jujuy dijo presente en el Congreso Argentino de Esports en Buenos Aires
Jujuy dijo presente en el Congreso Argentino de Esports en Buenos Aires

Jujuy dijo presente en el Congreso Argentino de Esports en Buenos Aires

La gente sorprendida por lo que pasa en Jujuy

Sobre este tema, Pérez indicó que hay mucha gente que está sorprendida por lo que pasa en la provincia. “Después de los paneles, mucha gente se me aceraba y me pedía que le muestre fotos de lo que hacíamos acá y del Colectivo Gamer. Estaban sorprendidos de la convocatoria y de los talentos, de los cuales no se conocían su trascendencia”.

El presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos remarcó la importancia de estar presente en este tipo de eventos a nivel nacional: “El poder compartir nuestra experiencia, estuvimos intercambiado conceptos con gente del equipo de Lionel Messi y el Kun Agüero, que de hecho nos invitaron a conocer su sede. La realidad es que no estamos muy lejos de lo que está pasando en todos lados”.

Además, el referente en Jujuy indicó que estuvieron hablando sobre la posibilidad de que algunos de ellos vengan a la provincia y que gente de nuestra provincia también realicen algún tipo de intercambio dentro de los equipos nacionales.

Embed - LUIS PEREZ

Los nuevos desafíos de los Esports en Jujuy

Luis Pérez también adelantó que están trabajando en la creación de una escuela de Esports tras firmar un convenio con la Fundación Jujuy Vóley con el objetivo de mezclar el deporte con los juegos electrónicos.

“La idea es que ellos puedan entrenar la parte deportiva y física en el gimnasio con la profe y después la idea es organizar un mega evento en donde podamos incluir a equipos nacionales y que nuestros chicos tengan una experiencia de primer nivel”, explicó Pérez.

Además, el entrevistado adelantó que en la provincia “nos falta muy poco y estamos apostando por la Ley de Esports impulsada por el diputado Adriano Morone, la cual ya tomó estado parlamentario y esto pone a los deportes electrónicos dentro de su cartera deportiva”.

En cuanto al acompañamiento del sector privado, Luis Pérez indicó que “es fundamental. Es por ello que agradecemos a Canal 4 por proveernos de internet y acompañarnos en cada uno de los eventos que realizamos”.

Los Esports dentro de los Juegos Nacionales Evita

Una de las últimas novedades sobre este tema, es que los Esports se incorporan este año a los Juegos Nacionales Evita. “Ya está dentro del calendario y este domingo desde las dos de la tarde haremos la clasificatoria de chicos que participarán de dos juegos en esta edición 2025”.

