Un jujeño representará al país en el Mundial de FIFA ESports

El formato de esta Copa del Mundo es con Fases de Grupos y eliminatoria. Esta conformado por 2 grupos: A y B de 8 países cada grupo y los mejores 4 pasan a la fase de eliminación.

La historia de Lucas en los ESports y su sueño de clasificar

El capitalino tiene 23 años y hace aproximadamente un año y medio comenzó a jugar con amigos más precisamente a los juegos de fútbol electrónicos. De manera profesional lo hace desde mitad de año y en ese corto tiempo logró ser número 1 de Argentina y llegar a un Mundial.

"Haber clasificado la verdad que fue un sueño o sea no me había caído la ficha aunque allá salido top 1 no pensé que me llamarían, lo veía medio imposible de ir a representar a Argentina en este mundial. Pero bueno cuando me llamo la AFA diciendome que estoy clasificado para ir a representarlos en el mundial saltamos de felicidad con toda mi familia, aunque ellos no entendía mucho pero bueno yo estaba tocando el cielo", contó a TodoJujuy.

Ante las expectativas para esta competencia contó "Y la verdad que ya estando a estas alturas que jamás me hubiera imaginado quien me va a quitar el sueño de ser campeón del mundo así que bueno sueño en grande ahora", y agregó que su objetivo en este mundial es dejar a Argentina entre los 8 mejores del mundo.