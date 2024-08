"Shifu" el jujeño que representa al país en el mundial de Esports

Embed - "Shifu" representará al país en los World Esports Championships en Arabia Saudita

"En una de las competencia que tuve, estuve en plena Villa Olímpica y compartí espacio con grandes deportistas argentinos, me encontré con Paula "la peque" Pareto (a quién no conocía, pero me contaron y me saqué una foto con ella), también estaba el seleccionado de Vóley y tuve la posibilidad de conocer a Facundo Conte, al igual que Los Pumas, la experiencia fue fantástica", expresó el jujeño.