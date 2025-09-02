martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 09:57
Recuerdos.

El día que Emilia Mernes fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

En el 2013 la cantante Emilia Mernes vivió a pleno la FNE y estuvo cerca de llegar a Jujuy para disfrutar del evento que se vive en septiembre.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Emilia Mernes fue reina de la FNE.

Emilia Mernes fue reina de la FNE.

La cantante,compositora, modelo y actriz Emilia Mernes se encuentra atravesando un gran momento en el mundo de la música pero años atrás, tuvo una experiencia por la Fiesta de los Estudiantes, y por poco, no llegó a Jujuy a representar a su provincia, Entre Ríos.

emilia mernes reina.jpg

Emilia Mernes y su experiencia en la Fiesta de los Estudiantes

En el año 2013, Emilia Mernes fue elegida como representante de Nogoyá en la provincia de Entre Ríos. Posteriormente, la joven participó de la elección provincial donde no logró coronarse como reina pero sí fue proclamada como primera princesa en la Fiesta de los Estudiantes.

emilia reina estudiantes.jpg
Emilia Mernes representante de Nogoyá 2013

Emilia Mernes representante de Nogoyá 2013

En aquel momento, el evento se desarrolló en el gimnasio del club Salud Pública de Villaguay y se presentaron todas las reinas estudiantiles de las distintas localidades de Entre Ríos.

De esa forma, hace diez años, Carolina Sauán fue elegida como la reina provincial de los estudiantes 2013, Emilia Mernes de Nogoyá como primera princesa, y Maira Coulleri de Chajarí, como segunda princesa.

El momento que Emilia Mernes fue elegida reina de Nogoyá

Embed

¿Quién es Emilia Mernes?

Emilia Mernes es una reconocida artista argentina que, desde sus inicios en Rombai, construyó una sólida carrera como solista. Con dos álbumes exitosos, colaboraciones con figuras clave de la música urbana, premios importantes y una proyección internacional consolidada, se posiciona como una de las voces femeninas emergentes más destacadas del pop latino.

Emilia cuenta con varios premios: Premios Gardel, un MTV MIAW y un Premio Odeón, además de nominaciones a los Latin Grammy, Premios Juventud, Los 40 Music Awards y Heat Latin Music Awards.

Su carrera la llevó a giras masivas: agotó 10 funciones en el Movistar Arena en pocas horas, y su tour incluye presentaciones en México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y España (WiZink Center, Palau Sant Jordi).

¿Por qué Emilia Mernes le dijo que no a la Fiesta Nacional de los Estudiantes?

Emilia Mernes, la sensación musical del momento, declinó la invitación para presentarse en la próxima Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2024). El presidente del Ente Autárquico Permanente, Martín Meyer, compartió los motivos de la artista, conocida por su estilo único y su ascenso meteórico en la escena musical.

"Hemos sondeado en su momento a Emilia Mernes, pero lamentablemente lo dimos de baja por el costo y porque la productora no trabaja con gobiernos provinciales ni nacional. No pudimos concretar la participación", indicó Meyer.

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Por  Ramiro Menacho

