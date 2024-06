Los motivos.. La artista del momento que le dijo no a participar en la FNE 2024

"Hemos sondeado en su momento a Emilia Mernes, pero lamentablemente lo dimos de baja por el costo y porque la productora no trabaja con gobiernos provinciales ni nacional . No pudimos concretar la participación", indicó Meyer.

Emilia Mernes Emilia Mernes no estará en la FNE 2024.

Sigue la búsqueda de artistas

"La Fiesta Nacional de los Estudiantes experimentó un notable crecimiento en los últimos años, ofreciendo espectáculos de alto nivel de forma gratuita. Estamos comprometidos con ofrecer entretenimiento accesible a todos", dijo.

"No somos ajenos a la situación del país, no hay plata y eso influye. Sería impertinente traer una artista y gastar mucho dinero si la gente no la está pasando bien. Los artistas se definirán cera de la fecha", finalizó.

Los artistas que llegaron a la Fiesta Nacional de los Estudiantes

En los últimos años, los artistas que se presentaron en la Fiesta Nacional de los Estudiantes son María Becerra, Tini, Lali, Sebastián Yatra, Morat, Miranda, Los Auténticos Decadentes, CNCO, Estelares, Los Tekis, entre otros.

En las últimas ediciones, la organización decidió hacer encuestas a los estudiantes para definir quiénes serían los artistas a presentarse.

Agenda completa de la FNE 2024

Sábado 14 de septiembre - 9:00 horas - Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural

Domingo 15 de septiembre - 21:00 horas - Elección Capital en Ciudad Cultural

Miércoles 18 de septiembre - 9:00 horas - Desfile Bienvenida Primavera

Jueves 19 de septiembre - 20:00 horas - Desfile grupo A

Viernes 20 de septiembre - 20:00 horas - Desfile grupo B

Sábado 21 de septiembre - 19:00 horas - Desfile doble

Domingo 22 de septiembre - 11 horas - Desfile de día

Domingo 22 de septiembre - 19 horas - Elección Paje 10

Lunes 23 de septiembre - 16 a 22 horas - Exposición de carrozas

Lunes 23 de septiembre - 21 horas - Elección Provincial

Martes 24 de septiembre - 8:30 horas - Congreso de la Juventud

Martes 24 de septiembre - 20:00 horas - Desfile grupo A

Miércoles 25 de septiembre - 8:30 horas - Congreso de la Juventud

Miércoles 25 de septiembre - Exposición de carrozas

Jueves 26 de septiembre - Desfile grupo B

Viernes 27 de septiembre - 21 horas - Elección Nacional

Sábado 28 de septiembre - 18 horas - Entrega de premios

