FNE 2024: cronograma de la Fiesta Nacional de los Estudiantes día por día

"Los chicos nos marcan el camino"

En una conversación exclusiva con Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente, destacó varios puntos clave sobre el evento cultural más esperado del año en la provincia. "La Ciudad Cultural está funcionando muy bien, la seguridad es casi óptima", dijo y subrayó además que "este año se utilizará menos energía, algo imperceptible al público".

"Vamos bien, por buen camino, con ayuda de todos. Son muchos días y con mucha gente participando. Sin el apoyo de todos es imposible realizarla", agregó.

En cuanto a los desafíos económicos, Meyer mencionó: "No somos ajenos a la situación del país, no hay plata y eso influye en todo". Esto se refleja en la elección de artistas y la gestión de recursos: "Sería impertinente traer un artista y gastar mucho dinero si la gente no la está pasando bien". "La tradición va de la mano con la innovación. La fiesta tiene que tener una plasticidad que te permita crecer", dijo.

Para concluir, Meyer expresó su entusiasmo por la participación masiva y el crecimiento de la Fiesta en los últimos años: "Está bueno que le estamos brindando a la gente espectáculos gratuitos y la concurrencia es masiva". Además, adelantó que ya hay más de 100 inscriptos para el concurso "Chico 10", evidenciando la necesidad de limitar el cupo debido a la alta demanda.

"Los chicos nos van marcando el camino, son ellos quienes deciden hacia dónde vamos. Tiene que haber un orden pero también con cierta flexibilidad porque sino a los chicos no les gusta", finalizó.

