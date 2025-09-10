miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 09:08
Frontera.

Cierre del Paso de Jama: camiones varados y demoras en la frontera Argentina-Chile

El Paso de Jama sigue cerrado por nevadas y afecta a más de 200 camiones. Chile informó que la reapertura sería recién el 11 de septiembre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama
Cierre del Paso de Jama: camiones varados y demoras en la frontera Argentina-Chile

Cierre del Paso de Jama: camiones varados y demoras en la frontera Argentina-Chile

De acuerdo con la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, la Ruta 27 CH se encuentra intransitable “a partir del kilómetro 53.890” debido a la acumulación de nieve. La medida afecta a todo tipo de vehículos y continuará vigente hasta el jueves 11 de septiembre, cuando podrían mejorar las condiciones para el tránsito.

Clima en el paso de jama
Cierre del Paso de Jama: camiones varados y demoras en la frontera Argentina-Chile

Cierre del Paso de Jama: camiones varados y demoras en la frontera Argentina-Chile

Qué dice el Servicio Meteorológico para el Paso de Jama

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas para la zona de cordillera, se prevén temperaturas muy bajas en los próximos días. Para el miércoles se anticipan mínimas de -6°C y máximas de 13°C con cielo despejado, mientras que el jueves se esperan registros similares y para el viernes un leve descenso, con valores entre -4°C y 10°C bajo cielo parcialmente nublado.

Las autoridades recomendaron postergar traslados hacia la frontera y consultar los reportes oficiales antes de programar viajes, especialmente para el transporte de carga. La incertidumbre se mantiene ya que, si bien se informó que el cierre será hasta el jueves, no hay una fecha confirmada para la reapertura total.

Paso de Jama - viento blanco
Paso de Jama: viento blanco

Paso de Jama: viento blanco

Ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, el Paso de Jama es un corredor clave tanto para el comercio entre Argentina y Chile como para el turismo en la región. La congestión de vehículos pesados en la frontera refleja la magnitud del impacto económico y logístico que genera cada cierre prolongado.

Por lo pronto, el viento blanco, la nieve acumulada en altura y las ráfagas previstas en la zona de Atacama y Tarapacá condicionan cualquier intento de reapertura antes de que se completen las tareas de despeje. Mientras tanto, la fila de camiones en Jama se convirtió en la postal más visible de este nuevo bloqueo cordillerano.

programa hogar mi anses: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Por  Ramiro Menacho

