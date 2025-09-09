El Paso de Jama permanecerá cerrado hasta el jueves 11 de septiembre

El Paso de Jama, uno de los pasos fronterizos más importantes entre Argentina y Chile, continúa inhabilitado este martes 9 de septiembre de 2025 tras el cierre preventivo iniciado el domingo 7 de septiembre. La medida rige para todo tipo de vehículos y fue adoptada por recomendación de Vialidad, debido a las condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana.

En ese sentido, la Unidad de Pasos Fronterizos informó que el cierre será hasta el día jueves 11 de septiembre.

en las jornadas de domingo y lunes, el corte a raíz de la presencia de nieve y fuertes vientos en la Ruta 27 CH, sin embargo en la jornada de hoy se espera altas temperaturas en la zona de Atacama t Tarapacá con la presencia de vientos moderados a fuertes sobre RUTA 27 CH desde el km 53.890.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Alerta meteorológica en el Paso de Jama El Servicio Meteorológico de Chile advirtió sobre vientos moderados a fuertes que afectan las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En este sentido, desde el lado argentino de la cordillera, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alerta alguna.

Si bien en el Complejo Fronterizo del Paso de Jama el cielo se mantiene parcialmente cubierto, las condiciones en altura obligan a mantener el cierre hasta nuevo aviso. Autoridades recomiendan a los viajeros postergar traslados y consultar los partes oficiales antes de planificar viajes hacia la frontera. El Paso de Jama, ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, es un corredor clave para el transporte de carga y turismo entre el noroeste argentino y el norte chileno. Por ello, cualquier cierre preventivo impacta directamente en el flujo comercial y de pasajeros, aunque la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.