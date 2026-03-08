8M: La igualdad como política de estado en Jujuy

Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la provincia de Jujuy reafirmó su compromiso con la igualdad de género como una política de Estado, a través de la continuidad de políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades y acompañar a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades —organismo con jerarquía constitucional— el Gobierno provincial ratificó el sostenimiento de acciones orientadas a abordar las desigualdades de género, con especial foco en la prevención, erradicación y sanción de las violencias basadas en género que afectan a mujeres y personas de la diversidad sexual.

Jornada del Consejo Provincial de la Mujeres por el tema violencia de género Jornada del Consejo Provincial de la Mujer Ejes de prevención Estas políticas se desarrollan a partir de cuatro ejes estratégicos: prevención, atención, autonomía y fortalecimiento institucional, que permiten consolidar un sistema de intervención alineado con el marco normativo internacional, nacional y provincial vigente. En el ámbito local, estas acciones se respaldan además en la Ley Iara, que declara la emergencia pública en materia de violencia de género en la provincia.

En ese contexto, durante la jornada conmemorativa se recordó a la comunidad la existencia de Centros de Atención Integral distribuidos en las cuatro regiones de la provincia. Estos espacios brindan acompañamiento a personas en situación de violencia mediante equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social, con el objetivo de garantizar contención, asesoramiento y acceso a derechos.

Centros de Atención Integral en Jujuy Región Valles - San Salvador de Jujuy 1. Belgrano N° 1182, B° Centro. - San Salvador de Jujuy 2. Avda. La Intermedia esq La Almona, B° Alto Comedero. - Perico. Mariano Moreno esq. Lavalle. - Palpalá. Avda. Río de la Plata N° 383. - Monterrico. 9 de Julio, N° 581. - San Antonio. Prolongación Belgrano esq. Sargento Cabral. - El Carmen. Dr. René Favoloro esquina Dr. Dante Cardozo. - Puesto Viejo. Ex Bachillerato N° 14 Juan Minetti. Región Yungas - Santa Clara. Av. Juan José Castro S/N. - San Pedro. Claveri N° 347. - Libertador Gral. San Martín N° 350. - Yuto. Santiago del Estero S/N entre Tucumán y Sarmiento. - Caimancito. Ejército del Norte S/N, B° Centro. Región Quebrada - Maimará. Flor de Airampo esquina Sumalawa, B° Sumaj Pacha. - Purmamarca. Belgrano S/N (Municipalidad. - Humahuaca. Entre Ríos esquina Buenos Aires. Región Puna - La Quiaca. Maestro Argentino esquina Puerto Argentino. - Abra Pampa. Av. Buenos Aires esquina La Rioja. - Susques. Av. San Martín N° 110.

