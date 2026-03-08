lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de marzo de 2026 - 18:21
Consejo Provincial de la Mujer.

#8M: La igualdad como política de estado en Jujuy

En el Día Internacional de la Mujer, Jujuy reafirma la igualdad como política de Estado con acciones para reducir desigualdades y asistir a mujeres en situación de violencia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Día Internacional de la Mujer

Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la provincia de Jujuy reafirmó su compromiso con la igualdad de género como una política de Estado, a través de la continuidad de políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades y acompañar a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Lee además
Día de la Mujer en Altos de la Viña.
Imperdible.

Día de la Mujer: ¿ya tenés planes? Te contamos qué hacer y qué regalar
Marcha por el Día de la Mujer en Jujuy
8M.

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

Desde el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades —organismo con jerarquía constitucional— el Gobierno provincial ratificó el sostenimiento de acciones orientadas a abordar las desigualdades de género, con especial foco en la prevención, erradicación y sanción de las violencias basadas en género que afectan a mujeres y personas de la diversidad sexual.

Jornada del Consejo Provincial de la Mujeres por el tema violencia de género
Jornada del Consejo Provincial de la Mujer

Jornada del Consejo Provincial de la Mujer

Ejes de prevención

Estas políticas se desarrollan a partir de cuatro ejes estratégicos: prevención, atención, autonomía y fortalecimiento institucional, que permiten consolidar un sistema de intervención alineado con el marco normativo internacional, nacional y provincial vigente. En el ámbito local, estas acciones se respaldan además en la Ley Iara, que declara la emergencia pública en materia de violencia de género en la provincia.

En ese contexto, durante la jornada conmemorativa se recordó a la comunidad la existencia de Centros de Atención Integral distribuidos en las cuatro regiones de la provincia. Estos espacios brindan acompañamiento a personas en situación de violencia mediante equipos interdisciplinarios integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social, con el objetivo de garantizar contención, asesoramiento y acceso a derechos.

Centros de Atención Integral en Jujuy

Región Valles

- San Salvador de Jujuy 1. Belgrano N° 1182, B° Centro.

- San Salvador de Jujuy 2. Avda. La Intermedia esq La Almona, B° Alto Comedero.

- Perico. Mariano Moreno esq. Lavalle.

- Palpalá. Avda. Río de la Plata N° 383.

- Monterrico. 9 de Julio, N° 581.

- San Antonio. Prolongación Belgrano esq. Sargento Cabral.

- El Carmen. Dr. René Favoloro esquina Dr. Dante Cardozo.

- Puesto Viejo. Ex Bachillerato N° 14 Juan Minetti.

Región Yungas

- Santa Clara. Av. Juan José Castro S/N.

- San Pedro. Claveri N° 347.

- Libertador Gral. San Martín N° 350.

- Yuto. Santiago del Estero S/N entre Tucumán y Sarmiento.

- Caimancito. Ejército del Norte S/N, B° Centro.

Región Quebrada

- Maimará. Flor de Airampo esquina Sumalawa, B° Sumaj Pacha.

- Purmamarca. Belgrano S/N (Municipalidad.

- Humahuaca. Entre Ríos esquina Buenos Aires.

Región Puna

- La Quiaca. Maestro Argentino esquina Puerto Argentino.

- Abra Pampa. Av. Buenos Aires esquina La Rioja.

- Susques. Av. San Martín N° 110.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Día de la Mujer: ¿ya tenés planes? Te contamos qué hacer y qué regalar

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo

Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad

Fortalecen el acompañamiento a familias de personas con discapacidad en Jujuy

Lo que se lee ahora
Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Ciudad.

Convocan a referentes barriales a un encuentro sobre desarrollo comunitario

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad
Clima.

Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad

Paro en el fútbol argentino: cuándo vuelve la actividad
Agenda.

Paro en el fútbol argentino: cuándo vuelve la actividad

Nicole Neumann comparte postales de su estadía en Jujuy y se declara enamorada del paisaje
Visita.

Nicole Neumann comparte postales de su estadía en Jujuy y se declara enamorada del paisaje

Misiles impactaron en Tel Aviv
Conflicto bélico.

Misiles de Irán impactan en Tel Aviv y dejan un herido grave

Nuevo torneo federal: AFA anunció el Argentino del Interior con representación de todas las provincias
Fútbol.

Nuevo torneo federal: AFA anunció el Argentino del Interior con representación de todas las provincias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel