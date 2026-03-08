domingo 08 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de marzo de 2026 - 09:29
Para reflexionar.

Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo

Distintas organizaciones realzarán actividades para recordar esta fecha importante para la historia.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Día Internacional de la Mujer

Día Internacional de la Mujer

Este 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una jornada que busca visibilizar las luchas históricas por la igualdad de derechos, reconocer el aporte de las mujeres a la sociedad y reflexionar sobre los desafíos pendientes en materia de equidad de género.

Lee además
Actividades en el mes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Agenda.

Actividades en el mes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Eliminación de violencia contra la mujer.
25N.

Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En la provincia de Jujuy, organismos públicos, municipios, organizaciones sociales y colectivos feministas desarrollarán diferentes actividades culturales, comunitarias y de concientización que se extenderán durante toda la jornada y en algunos casos a lo largo del mes.

Acontecimientos
Hoy es el Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora.

Hoy es el Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora.

Un día de memoria y reivindicación

El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en las luchas obreras de principios del siglo XX y fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975. Desde entonces, cada 8 de marzo se recuerda la necesidad de avanzar hacia sociedades más justas, libres de violencia y con igualdad de oportunidades.

La primera gran conmemoración se realizó en Europa, especialmente en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. El 19 de marzo de 1911 se llevó a cabo el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, una jornada en la que millones de mujeres se manifestaron para exigir el derecho al voto, mejores condiciones laborales, acceso a la educación y formación profesional, y el fin de la discriminación en el ámbito del trabajo.

Con el correr de los años, esta iniciativa se fue extendiendo a distintos países y continentes, hasta que la Organización de las Naciones Unidas la institucionalizó como una jornada mundial destinada a reflexionar y visibilizar la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, atravesando distintas culturas y realidades sociales.

En Argentina, el movimiento de mujeres ha tenido un rol clave en la ampliación de derechos, especialmente para visibilizar problemáticas como la violencia de género, la desigualdad laboral y el acceso a la salud y a la participación política.

En 1975 la ONU estableció mundialmente al 8 de marzo como el "Día Internacional de la Mujer".

Actividades en Jujuy

En la provincia se programaron diversas propuestas impulsadas por organismos estatales y organizaciones comunitarias.

Desde el Ministerio de Salud se lanzó la iniciativa “Salud te acompaña”, que contempla acciones de promoción y prevención en distintos puntos de la capital jujeña. La propuesta busca abordar la salud integral de las mujeres, incluyendo aspectos físicos, emocionales y sociales, además de promover el acceso a información y servicios de atención.

Entre las actividades previstas se incluyen espacios de consejería, entrega de material informativo y jornadas de sensibilización en lugares de gran circulación de personas.

Por otra parte, en diferentes localidades se desarrollarán actividades comunitarias y culturales. Una de ellas será el “8M Warmi Day”, una kermés comunitaria que incluirá radio abierta, stands de emprendedoras, feria de intercambio, actividades recreativas y una clase abierta de yoga, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y visibilización de las voces de las mujeres que se desarrollará mañana en Villa Jardín de Reyes.

Además, organizaciones sociales y colectivos feministas convocaron a movilizaciones y concentraciones en la capital jujeña para reclamar por igualdad de derechos, el fin de la violencia de género y mejores condiciones laborales para las mujeres, actividades que se realizarán mañana lunes.

Día internacional de la mujer en el mundo 3

Un compromiso que continúa

Las actividades previstas buscan no sólo conmemorar la fecha, sino también fortalecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

Desde los distintos espacios organizadores señalaron que el objetivo es seguir promoviendo políticas públicas y acciones comunitarias que contribuyan a garantizar derechos, prevenir la violencia y avanzar hacia una sociedad más equitativa.

El 8 de marzo, en Jujuy y en el resto del mundo, vuelve a ser una jornada para recordar que la igualdad de género continúa siendo un desafío colectivo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Actividades en el mes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Marcharán por el Día de la Mujer en Jujuy

Misiles de Irán impactan en Tel Aviv y dejan un herido grave

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

Lo que se lee ahora
Misiles impactaron en Tel Aviv
Conflicto bélico.

Misiles de Irán impactan en Tel Aviv y dejan un herido grave

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Escudo de las Américas
Acuerdo.

Qué es el "Escudo de las Américas" y qué países integran la nueva alianza regional

Incertidumbre por el debut de Coudet en River
Fútbol.

Incertidumbre por el debut de Coudet en River

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera
Secuestro.

La Quiaca: Hallaron tres camionetas con más de 1.700 kilos de hojas de coca en la frontera

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner en la Megacausa
Jujuy.

La Justicia sobreseyó al ex gobernador Eduardo Fellner, Raúl Jorge y otros ex funcionarios en la Megacausa

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latinacontra el narcotráfico
Poliítica.

Milei firmó una alianza con Trump y 12 países de América Latina contra el narcotráfico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel