Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora el 8 de marzo

Este 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer , una jornada que busca visibilizar las luchas históricas por la igualdad de derechos, reconocer el aporte de las mujeres a la sociedad y reflexionar sobre los desafíos pendientes en materia de equidad de género.

25N. Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Agenda. Actividades en el mes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En la provincia de Jujuy, organismos públicos, municipios, organizaciones sociales y colectivos feministas desarrollarán diferentes actividades culturales, comunitarias y de concientización que se extenderán durante toda la jornada y en algunos casos a lo largo del mes.

El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en las luchas obreras de principios del siglo XX y fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975. Desde entonces, cada 8 de marzo se recuerda la necesidad de avanzar hacia sociedades más justas, libres de violencia y con igualdad de oportunidades.

Hoy es el Día Internacional de la Mujer: por qué se conmemora.

La primera gran conmemoración se realizó en Europa, especialmente en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. El 19 de marzo de 1911 se llevó a cabo el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” , una jornada en la que millones de mujeres se manifestaron para exigir el derecho al voto, mejores condiciones laborales, acceso a la educación y formación profesional, y el fin de la discriminación en el ámbito del trabajo.

Con el correr de los años, esta iniciativa se fue extendiendo a distintos países y continentes, hasta que la Organización de las Naciones Unidas la institucionalizó como una jornada mundial destinada a reflexionar y visibilizar la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres, atravesando distintas culturas y realidades sociales.

En Argentina, el movimiento de mujeres ha tenido un rol clave en la ampliación de derechos, especialmente para visibilizar problemáticas como la violencia de género, la desigualdad laboral y el acceso a la salud y a la participación política.

En 1975 la ONU estableció mundialmente al 8 de marzo como el "Día Internacional de la Mujer".

Actividades en Jujuy

En la provincia se programaron diversas propuestas impulsadas por organismos estatales y organizaciones comunitarias.

Desde el Ministerio de Salud se lanzó la iniciativa “Salud te acompaña”, que contempla acciones de promoción y prevención en distintos puntos de la capital jujeña. La propuesta busca abordar la salud integral de las mujeres, incluyendo aspectos físicos, emocionales y sociales, además de promover el acceso a información y servicios de atención.

Entre las actividades previstas se incluyen espacios de consejería, entrega de material informativo y jornadas de sensibilización en lugares de gran circulación de personas.

Por otra parte, en diferentes localidades se desarrollarán actividades comunitarias y culturales. Una de ellas será el “8M Warmi Day”, una kermés comunitaria que incluirá radio abierta, stands de emprendedoras, feria de intercambio, actividades recreativas y una clase abierta de yoga, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y visibilización de las voces de las mujeres que se desarrollará mañana en Villa Jardín de Reyes.

Además, organizaciones sociales y colectivos feministas convocaron a movilizaciones y concentraciones en la capital jujeña para reclamar por igualdad de derechos, el fin de la violencia de género y mejores condiciones laborales para las mujeres, actividades que se realizarán mañana lunes.

Día internacional de la mujer en el mundo 3

Un compromiso que continúa

Las actividades previstas buscan no sólo conmemorar la fecha, sino también fortalecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social.

Desde los distintos espacios organizadores señalaron que el objetivo es seguir promoviendo políticas públicas y acciones comunitarias que contribuyan a garantizar derechos, prevenir la violencia y avanzar hacia una sociedad más equitativa.

El 8 de marzo, en Jujuy y en el resto del mundo, vuelve a ser una jornada para recordar que la igualdad de género continúa siendo un desafío colectivo.