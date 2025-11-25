Hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La conmemoración surge en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas dominicanas asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo. La ONU oficializó la fecha en 1999 y la estableció como punto de referencia mundial en la lucha contra la violencia basada en género.
A partir de esa declaración, el 25 de noviembre se convirtió en una jornada clave para generar visibilidad y posicionar el tema en la agenda pública, con campañas en medios, acciones callejeras y actividades comunitarias.
Tipos de violencia y presencia cotidiana del problema
La violencia contra las mujeres adopta formas diversas: física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Estos modos se manifiestan en la vida cotidiana y afectan a mujeres de todas las edades y realidades sociales.
Según organismos especializados, los entornos de riesgo pueden darse en el ámbito doméstico, laboral, digital y comunitario. La problemática no se limita a hechos extremos o casos policiales, sino que abarca un conjunto de conductas agresivas, humillantes o invisibilizadas.
En esta jornada, se destaca el rol de organismos estatales, legislaciones de protección y programas de asistencia. Existen líneas de atención y dispositivos de acompañamiento para personas en situación de violencia.
Los espacios de asistencia gratuita se enfocan en brindar contención, asesoramiento legal y acompañamiento psicológico. La difusión de estos recursos es uno de los principales objetivos del 25 de noviembre.
Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.