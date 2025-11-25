martes 25 de noviembre de 2025

25 de noviembre de 2025 - 12:11
Policiales.

Una pelea entre jóvenes dejó varios heridos y autos destrozados en Palpalá

Una pelea entre un grupo de jóvenes, dejó diversos daños materiales y lesionados en la ciudad de Palpalá.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá

El violento episodio entre jóvenes de Palpalá se produjo el pasado fin de semana, cuando salían de un salón de eventos y, por causas que son materia de investigación, iniciaron una pelea en la vía pública. Como consecuencia, hubo varios lesionados y vehículos estacionados destrozados.

Detalles de la pelea en Palpalá: qué pasó

A través de la información que compartió la Unidad Regional N°8, el hecho se produjo en inmediaciones a un salón de eventos en avenida San Martín del barrio Belgrano de la ciudad de Palpalá. Por causas que se tratan de establecer, un grupo de menores de edad se agredió de manera violenta.

En ese marco, y tras la rápida intervención del personal de la Policía, se logró demorar a cinco menores, quienes serían los responsables de haber arrojado distintos objetos, provocando la rotura de vidrios de varios vehículos que estaban estacionados en el lugar.

En cuanto a los lesionados, se detalló que un menor ingresó al Hospital Wenceslao Gallardo con heridas en la cabeza tras recibir un botellazo. Debido a la gravedad de las lesiones, luego fue derivado al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. En tanto, personal policial también presentó heridas por los objetos arrojados durante el transcurso de la agresión.

Alcoholemia en La Quiaca.
Seguridad Vial.

Manejaba con 2,33 de alcoholemia en La Quiaca

Por  Redacción de TodoJujuy

