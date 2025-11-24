Una ciudad de Salta se queda sin colectivos urbanos desde mañana por una crisis

La ciudad de Orán, Salta, enfrenta desde el martes 25 de noviembre la interrupción total del transporte urbano. Las empresas Gauchito Gil y San José, únicas operadoras del servicio, informan que no podrán seguir circulando debido a la quita de subsidios, el incremento de costos operativos y la falta de respuestas por parte del Estado municipal.

Durante las últimas semanas, los usuarios observaron que los intervalos entre unidades fueron cada vez más largos. La reducción de la frecuencia funcionó como aviso de una crisis que ya estaba instalada dentro del sector.

Las firmas remarcaron que llegaron a este punto luego de varios intentos de sostener la operación. Expusieron sus dificultades en trámites administrativos, reuniones con autoridades locales y pedidos formales que no encontraron respuestas.

Uno de los gerentes explicó que ya no alcanzan a cubrir los gastos básicos del funcionamiento diario . Mencionó que el mantenimiento y el combustible pasaron a niveles imposibles de afrontar sin una ayuda externa.

Las empresas señalan que preservar los puestos laborales y la seguridad de los pasajeros fue prioridad, pero remarcan que hoy el margen operativo llegó a cero. La decisión fue informada de manera previa al municipio mediante notas oficiales.

Los puntos centrales del comunicado

En una notificación formal dirigida al intendente Baltasar Lara Gros, la empresa Gauchito Gil dejó asentados aspectos clave de la suspensión:

El servicio se interrumpe de forma total desde el martes 25 de noviembre.

No existe capacidad para solventar costos esenciales como el combustible.

Hubo presentaciones oficiales previas fechadas el 29 de julio y el 23 de septiembre.

Continuar en estas condiciones comprometería la seguridad operacional y la del pasajero.

La inscripción en los documentos aclara que no se alcanzó un acuerdo ni se ofrecieron medidas paliativas que permitan sostener el sistema.

Impacto directo en la vida cotidiana

El corte del servicio afectará de manera inmediata a trabajadores, estudiantes y personas que se trasladan hacia centros de salud. En Orán, el transporte urbano funciona como conector entre barrios y áreas comerciales.

Las empresas esperan una reacción urgente de las autoridades locales o provinciales para evitar un cuadro de desmovilización total, con efectos sociales y económicos en la rutina de miles de usuarios.