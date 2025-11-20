Salta: secuestrarán las motos a quienes hagan "willys"

La nueva legislación busca dejar absolutamente claro que las piruetas y acrobacias no pueden realizarse en la vía pública.

El escenario de tránsito en Salta se ve repetidamente alterado por la conducta irresponsable de numerosos motociclistas , que ejecutan acrobacias riesgosas —como los conocidos “willys” u otras maniobras extremas— tanto en arterias principales como en zonas residenciales.

Estas acciones no solo comprometen la integridad del propio conductor y de quienes circulan alrededor, sino que también generan temor entre los habitantes y se convierten en una causa frecuente de accidentes graves .

Frente al avance de esta situación, el Concejo Deliberante de la capital decidió reforzar las medidas de control . Durante la sesión ordinaria de este miércoles, los ediles dieron luz verde a una ordenanza que busca establecer regulaciones y aplicar sanciones a quienes realicen acrobacias en moto en cualquier punto del área urbana.

El concejal Guillermo Kripper , impulsor del proyecto, sostuvo que la ordenanza nació como respuesta directa a los reclamos de la comunidad . Comentó que comenzaron a investigar estas maniobras, cuyo crecimiento fue notable, y que su práctica “genera inseguridad y preocupación a los vecinos”. También remarcó que el sector sur de la capital es el más impactado por esta conducta, ya instalada como algo habitual en calles principales y distintos barrios.

Secuestro de la moto e inhabilitación temporal

Kripper también explicó qué ocurrirá con quienes sean detectados por los controles realizando este tipo de acrobacias: el Tribunal de Faltas tendrá la facultad de secuestrar la motocicleta e, incluso, disponer la inhabilitación temporal del carnet del responsable.

Kripper subrayó que el objetivo de la ordenanza no es eliminar esta actividad, sino trasladarla a lugares adecuados y controlados.

Señaló que la normativa contempla que estas exhibiciones puedan desarrollarse dentro del Autódromo u otros espacios que determine la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Tránsito. Con ello, explicó, se procura encontrar un punto medio entre la prevención y la práctica recreativa o deportiva.

El nuevo marco regulatorio apunta a dejar sin margen de dudas que las acrobacias en moto quedan terminantemente vedadas en calles y avenidas. “Buscamos seguridad y que no se sigan realizando acrobacias en moto en la vía pública”, concluyó Kripper, confiando en que esta regulación otorgará a las autoridades una herramienta eficaz para disminuir los accidentes.