viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 13:23
Espíritu viajero.

Motoencuentro Harley Davidson en Jujuy: más de 100 motos recorren la provincia

Jujuy vive la segunda edición del Motoencuentro La Hermandad HD Internacional con más de 100 Harley Davidson y actividades turísticas y culturales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El rugido de las míticas Harley Davidson volvió a copar las calles de Jujuy. Entre el 21 y el 24 de agosto, más de 100 coleccionistas de distintos países y provincias argentinas participan del Motoencuentro La Hermandad HD Internacional, que en esta segunda edición convierte a la provincia en una verdadera pasarela de dos ruedas.

Durante cuatro días, los “motoharleros” recorrerán rutas jujeñas visitando los Valles y la Quebrada, combinando su pasión por las motos con el turismo, la cultura y la gastronomía local. Cada parada será una postal: desde la explanada de Casa de Gobierno hasta los pueblos norteños, la hermandad sobre ruedas promete espectáculo y camaradería.

Richard Doniselli, uno de los viajeros participantes del encuentro comentó a canal 4, “es una movida que se hace a menudo, nosotros estamos acostumbrados, son eventos que organizaciones sin fines de lucro y con el solo fin: de juntarse entre amigos”

“Fuimos a Las Salinas, Purmamarca. Hicimos toda esa zona antes de ayer. Ayer fuimos hasta el límite de Salta y Jujuy por la Cornisa que es linda para andar” comentaba Richard.

¿Cómo nace esta pasión por la Harley?

“Esto nació ya por el 1903, 1904 y se mantuvo hasta el día de hoy con esa pasión que yo particularmente hace 40 años que soy usuario de Harley Davidson y la verdad que voy a seguir” comentaba con alegría Richard Doniselli.

La historia de las Harley Davidson comenzó en 1903 en Milwaukee, Estados Unidos, cuando William Harley y los hermanos Davidson construyeron en un pequeño taller su primera motocicleta. Lo que empezó como un experimento casero pronto se transformó en un símbolo de libertad, velocidad y aventura que conquistó las rutas de todo el mundo.

Con los años, las Harley se volvieron mucho más que un vehículo, son un ícono cultural. Han aparecido en películas, inspirado canciones y dado origen a comunidades enteras de fanáticos que las consideran parte de su estilo de vida. El característico sonido de su motor, ese rugido grave e inconfundible, es hoy sinónimo de rebeldía y de espíritu viajero.

