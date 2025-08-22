FNE 2025: por el viento norte, suspendieron la elección del colegio Pablo Pizzurno

Candidatas del Colegio Pablo Pizzurno

El colegio Pablo Pizzurno, ubicado en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, tenía programado que este viernes 22 de agosto realizaría la elección de su Representante para la Elección Capital de la FNE 2025, pero finalmente fue suspendida.

Según aclararon desde el establecimiento, la decisión se definió este viernes ante el viento norte que azota a la provincia y que pone en riesgo a los asistentes al evento enmarcado en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Por ahora no confirmaron cuándo se realizará la noche que definirá a la nueva cara del colegio que será parte de la fiesta estudiantil, y que por el fenómeno climático y los peligros que conlleva, debió postergarse, pero se especula que podría ser la próxima semana.

FNE: candidatas del Pablo Pizzurno Dana Velázquez

María Eugenia González Segovia

Catalina González Rivera

Morena Luna

Maite Cruz

Fedra Mamani

Ariadna Ibáñez

Flor Velasco

Araceli Fernández

Candidatas del Colegio Pablo Pizzurno para la FNE 2025 Agenda completa de la FNE 2025 Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.

Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.

Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

