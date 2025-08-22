Convulsiones y viento norte: crece el número de atenciones en Jujuy

El viento Zonda se siente nuevamente en Jujuy y sus consecuencias se hicieron notar en la salud de la población. El fenómeno meteorológico, caracterizado por aire cálido, seco y con partículas en suspensión, desencadenó múltiples complicaciones que derivaron en un importante número de atenciones médicas.
Según confirmó el doctor Pablo Jure, director del Sistema de Asistencia Médica de Emergencias (SAME), “ solo durante la madrugada del viernes se realizaron 305 asistencias en toda la provincia, de las cuales 128 ocurrieron en San Salvador de Jujuy”. Entre ellas, se destacó un incremento significativo de pacientes que sufrieron convulsiones.
“Fue el día de las asistencias de pacientes con síndrome convulsivo. Tuvimos una guardia tremenda”, detalló Jure, al remarcar la incidencia directa de las condiciones climáticas extremas en la salud de las personas.
Cambios de temperatura, viento y salud
El viento Zonda no solo afecta con su fuerza a los árboles o la visibilidad en las rutas, sino que también impacta en el organismo. La combinación de amplitud térmica, baja presión atmosférica y sequedad ambiental puede desencadenar cuadros graves en quienes tienen predisposición a enfermedades respiratorias, cardiovasculares o neurológicas.
Entre los principales síntomas reportados se encuentran dolores de cabeza, mareos, angustia, dificultad respiratoria y crisis asmáticas. La deshidratación, provocada por la rápida pérdida de líquidos, también es uno de los efectos más frecuentes.
dolor de cabeza.jpg
El dolores de cabeza, mareos, angustia, dificultad respiratoria y crisis asmáticas junto a la deshidratación, son situaciones frecuente en días de viento norte y Zonda.
Por qué pueden aumentar los riesgos de sufrir convulsiones en días de viento
El Doctore Jure explicó como la presencia de tres factores climáticos en el mismo momento, pueden desencadenar números riesgos para la salud.
- Amplitud térmica que tenemos
- disminución de la presión atmosférica
- Sequedad del ambiente
“Estos 3 factores en conjunto actúan directamente sobre las actividades cardiovasculares. Las personas que tienen cierta predisposición, pueden estar influenciados por este clima”.
Las convulsiones se explican en parte por la influencia del clima en la actividad eléctrica cerebral, lo que en pacientes con antecedentes o factores de riesgo puede actuar como disparador. “Estos cambios climáticos importantes afectan directamente la salud cardiovascular y neurológica”, agregó el titular del SAME.
Rige alerta amarilla para Jujuy
Rige alerta amarilla para Jujuy
Recomendaciones en días de fuertes vientos
Frente a este escenario, los especialistas recomiendan evitar grandes esfuerzos físicos, permanecer en ambientes frescos y bien hidratados, y no interrumpir los tratamientos médicos en personas con patologías crónicas. El control y prevención son claves para reducir riesgos en jornadas de viento Zonda.
El fenómeno, característico de la región andina, seguirá presentándose de forma recurrente en la provincia durante la temporada, por lo que las autoridades sanitarias insisten en mantener la precaución y acudir al médico en caso de presentar síntomas intensos o persistentes.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.