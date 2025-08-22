Convulsiones y viento norte: crece el número de atenciones en Jujuy

El fenómeno meteorológico, que se caracteriza por un clima cálido y seco, trae consigo distintos malestares en el cuerpo

El viento Zonda se siente nuevamente en Jujuy y sus consecuencias se hicieron notar en la salud de la población. El fenómeno meteorológico, caracterizado por aire cálido, seco y con partículas en suspensión, desencadenó múltiples complicaciones que derivaron en un importante número de atenciones médicas.

Según confirmó el doctor Pablo Jure, director del Sistema de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) , “ solo durante la madrugada del viernes se realizaron 305 asistencias en toda la provincia, de las cuales 128 ocurrieron en San Salvador de Jujuy” . Entre ellas, se destacó un incremento significativo de pacientes que sufrieron convulsiones.

“Fue el día de las asistencias de pacientes con síndrome convulsivo. Tuvimos una guardia tremenda”, detalló Jure, al remarcar la incidencia directa de las condiciones climáticas extremas en la salud de las personas.

El viento Zonda no solo afecta con su fuerza a los árboles o la visibilidad en las rutas, sino que también impacta en el organismo. La combinación de amplitud térmica, baja presión atmosférica y sequedad ambiental puede desencadenar cuadros graves en quienes tienen predisposición a enfermedades respiratorias, cardiovasculares o neurológicas.

Entre los principales síntomas reportados se encuentran dolores de cabeza, mareos, angustia, dificultad respiratoria y crisis asmáticas. La deshidratación, provocada por la rápida pérdida de líquidos, también es uno de los efectos más frecuentes.

Por qué pueden aumentar los riesgos de sufrir convulsiones en días de viento

El Doctore Jure explicó como la presencia de tres factores climáticos en el mismo momento, pueden desencadenar números riesgos para la salud.

- Amplitud térmica que tenemos

- disminución de la presión atmosférica

- Sequedad del ambiente

“Estos 3 factores en conjunto actúan directamente sobre las actividades cardiovasculares. Las personas que tienen cierta predisposición, pueden estar influenciados por este clima”.

Las convulsiones se explican en parte por la influencia del clima en la actividad eléctrica cerebral, lo que en pacientes con antecedentes o factores de riesgo puede actuar como disparador. “Estos cambios climáticos importantes afectan directamente la salud cardiovascular y neurológica”, agregó el titular del SAME.

Recomendaciones en días de fuertes vientos

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan evitar grandes esfuerzos físicos, permanecer en ambientes frescos y bien hidratados, y no interrumpir los tratamientos médicos en personas con patologías crónicas. El control y prevención son claves para reducir riesgos en jornadas de viento Zonda.

El fenómeno, característico de la región andina, seguirá presentándose de forma recurrente en la provincia durante la temporada, por lo que las autoridades sanitarias insisten en mantener la precaución y acudir al médico en caso de presentar síntomas intensos o persistentes.