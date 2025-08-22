viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 11:25
Urgencias.

Convulsiones y viento norte: crece el número de atenciones en Jujuy

El viento golpea a Jujuy y provocó más de 300 asistencias médicas, con numerosos casos de convulsiones y complicaciones en la salud.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Viento y salud - El fenómeno meteorológico, que se caracteriza por un clima cálido y seco, trae consigo distintos malestares en el cuerpo

Viento y salud -

El fenómeno meteorológico, que se caracteriza por un clima cálido y seco, trae consigo distintos malestares en el cuerpo

El viento Zonda se siente nuevamente en Jujuy y sus consecuencias se hicieron notar en la salud de la población. El fenómeno meteorológico, caracterizado por aire cálido, seco y con partículas en suspensión, desencadenó múltiples complicaciones que derivaron en un importante número de atenciones médicas.

“Fue el día de las asistencias de pacientes con síndrome convulsivo. Tuvimos una guardia tremenda”, detalló Jure, al remarcar la incidencia directa de las condiciones climáticas extremas en la salud de las personas.

Pablo Jure SAME.jpg
Pablo Jure - Same

Pablo Jure - Same

Cambios de temperatura, viento y salud

El viento Zonda no solo afecta con su fuerza a los árboles o la visibilidad en las rutas, sino que también impacta en el organismo. La combinación de amplitud térmica, baja presión atmosférica y sequedad ambiental puede desencadenar cuadros graves en quienes tienen predisposición a enfermedades respiratorias, cardiovasculares o neurológicas.

Entre los principales síntomas reportados se encuentran dolores de cabeza, mareos, angustia, dificultad respiratoria y crisis asmáticas. La deshidratación, provocada por la rápida pérdida de líquidos, también es uno de los efectos más frecuentes.

dolor de cabeza.jpg
El dolores de cabeza, mareos, angustia, dificultad respiratoria y crisis asmáticas junto a la deshidratación, son situaciones frecuente en días de viento norte y Zonda.

El dolores de cabeza, mareos, angustia, dificultad respiratoria y crisis asmáticas junto a la deshidratación, son situaciones frecuente en días de viento norte y Zonda.

Por qué pueden aumentar los riesgos de sufrir convulsiones en días de viento

El Doctore Jure explicó como la presencia de tres factores climáticos en el mismo momento, pueden desencadenar números riesgos para la salud.

- Amplitud térmica que tenemos

- disminución de la presión atmosférica

- Sequedad del ambiente

“Estos 3 factores en conjunto actúan directamente sobre las actividades cardiovasculares. Las personas que tienen cierta predisposición, pueden estar influenciados por este clima”.

Las convulsiones se explican en parte por la influencia del clima en la actividad eléctrica cerebral, lo que en pacientes con antecedentes o factores de riesgo puede actuar como disparador. “Estos cambios climáticos importantes afectan directamente la salud cardiovascular y neurológica”, agregó el titular del SAME.

Rige alerta amarilla para Jujuy
Rige alerta amarilla para Jujuy

Rige alerta amarilla para Jujuy

Recomendaciones en días de fuertes vientos

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan evitar grandes esfuerzos físicos, permanecer en ambientes frescos y bien hidratados, y no interrumpir los tratamientos médicos en personas con patologías crónicas. El control y prevención son claves para reducir riesgos en jornadas de viento Zonda.

El fenómeno, característico de la región andina, seguirá presentándose de forma recurrente en la provincia durante la temporada, por lo que las autoridades sanitarias insisten en mantener la precaución y acudir al médico en caso de presentar síntomas intensos o persistentes.

Colegio del Salvador sin clases.
Atención.

Varios colegios de Jujuy no tendrán clases este viernes 22 de agosto

Por  Ramiro Menacho

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel