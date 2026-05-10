Un intendente chocó contra una casa y se desató una pelea vecinal

Un violento episodio sacudió durante la madrugada del sábado a la localidad de Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa , luego de que una camioneta Toyota SW4 impactara contra una vivienda del barrio Obrero y desatara una fuerte situación de tensión entre vecinos y el conductor involucrado.

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Según trascendió, al volante del vehículo se encontraría el intendente una localidad formoseña. El siniestro ocurrió sobre calle Urquiza y rápidamente generó conmoción entre los habitantes de la zona, que salieron de sus casas al escuchar el fuerte impacto.

Testigos aseguraron que, tras el choque, se vivieron momentos de confusión y desorden en plena vía pública. Además, distintos videos comenzaron a circular en redes sociales mostrando discusiones, gritos y corridas en el lugar del hecho.

De acuerdo con relatos de personas que presenciaron la escena , el episodio derivó en una pelea entre el jefe comunal y vecinos de una comunidad originaria de la zona.

Las imágenes difundidas muestran una situación de extrema tensión, con participación de varias personas alrededor de la camioneta y en distintos sectores de la calle.

Además, algunos testimonios señalaron que el intendente se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del incidente, aunque hasta ahora no existe información oficial sobre pericias o controles realizados tras el choque.

La situación escaló rápidamente y derivó en empujones, insultos y enfrentamientos que obligaron a varios vecinos a intervenir para intentar calmar el conflicto.

Choque (6) Choque en Formosa.

Investigan denuncias por posibles disparos

En medio del desorden, vecinos también afirmaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego durante la pelea. Sin embargo, esa versión todavía no recibió confirmación oficial por parte de las autoridades.

Hasta el momento, tampoco trascendieron informes policiales sobre personas heridas, detenidas o actuaciones judiciales vinculadas al episodio ocurrido durante la madrugada.

El hecho generó una fuerte repercusión en la comunidad local debido a la gravedad de las imágenes y a la participación de una autoridad política de la región.

Mientras tanto, continúan circulando registros audiovisuales grabados por vecinos que muestran distintos momentos posteriores al choque y la tensión que se vivió en el barrio Obrero.

FUENTE: Guau Formosa