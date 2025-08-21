jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 19:14
Narcotráfico.

La Quiaca: hallan más de 50 kilos de cocaína oculta en el tanque de un camión

En un allanamiento conjunto en la ruta, las autoridades lograron secuestrar alrededor de 52 kilos de cocaína y detener a tres personas, dos hombres y una mujer.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
52 kilos de cocaína en La Quiaca.

52 kilos de cocaína en La Quiaca.

El fiscal Sergio Lello Sánchez del Ministerio Público de la Acusación informó sobre un importante operativo realizado en colaboración con el fiscal de La Quiaca, Alberto Mendivil, y personal especializado en narcotráfico y delitos complejos. Durante el procedimiento lograron el secuestro de más de 52 kilos de cocaína, que eran transportados en un camión de gran porte.

El procedimiento se desencadenó a partir de una denuncia anónima alertando sobre la partida sospechosa de dicho vehículo. Ante esta llamada, se montó un operativo en ruta donde el camión realizó maniobras evasivas que aumentaron las dudas y motivaron a la interceptación.

Una vez detenido el camión, se realizó una inspección con un escáner provisto por la Aduana, que detectó elementos extraños en el tanque de combustible, un tanque de PVC de gran volumen. Al vaciarlo, se encontraron dos cajas metálicas herméticamente cerradas.

“El trabajo fue muy profesional”, destacó el fiscal Mendivil, quien detalló que al abrir las cajas se extrajeron paquetes que, tras un narcotest, confirmaron contener clorhidrato de cocaína con un peso total de 52 kilos y 270 gramos.

El origen de la droga fue La Quiaca, aunque aún no se conoce cuál era el destino final del cargamento.

Intervención federal y detenciones

Debido a la cantidad y modalidad del delito, la causa fue derivada a la Procuración Especializada en Delitos de Narcotráfico (PROCUNAR) para su tratamiento judicial federal.

“El procedimiento terminó con la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, sin antecedentes penales y de edad media, jóvenes”, explicó el fiscal Lello Sánchez, quien agregó que permanecerán en contacto con los magistrados para el avance del proceso.

Impulso a la oficina fiscal de La Quiaca

Desde la reciente inauguración de la Fiscalía en La Quiaca, se incrementaron notablemente los procedimientos relacionados con narcomenudeo y narcotráfico en la región según sostuvo el fiscal Lello. La oficina local trabaja estrechamente con la Aduana y el Ministerio Público Fiscal de la Nación para visibilizar y actuar contra estos delitos que afectan a la comunidad.

Para finalizar el fiscal Mendivil expresó: "Lo que sí le puedo decir que es un trabajo muy bien hecho en cuanto al camuflaje, el tema del tanque de combustible. La verdad que ante los ojos puede parecer imperceptible, pero bueno, hoy hay elementos".

