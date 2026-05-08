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8 de mayo de 2026 - 11:55
País.

Interceptaron una avioneta con más de 400 kilos de cocaína en Santa Fe

La Policía Federal secuestró 442 kilos de cocaína y detuvo a ocho personas, entre ellas el piloto y copiloto de la avioneta, ambos bolivianos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El operativo se realizó en una pista clandestina ubicada en la zona rural de Vera, al norte de Santa Fe.

El operativo se realizó en una pista clandestina ubicada en la zona rural de Vera, al norte de Santa Fe.

El cargamento de cocaína secuestrado por la Policía Federal Argentina en Santa Fe - Policía Federal

El cargamento de cocaína secuestrado por la Policía Federal Argentina en Santa Fe - Policía Federal

Una avioneta que transportaba 442 kilos de cocaína fue interceptada en una pista clandestina ubicada en la zona rural de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe, en un operativo realizado por la Policía Federal Argentina y coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por el caso hay ocho personas detenidas.

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El procedimiento se concretó cuando los investigadores detectaron el aterrizaje de una aeronave en inmediaciones del establecimiento rural “Don Julio”. Al momento del arribo, los efectivos intervinieron rápidamente, aseguraron la zona y secuestraron una avioneta tipo Cessna 210, cargada con la droga.

Santa Fe: secuestraron una avioneta narco y detuvieron a ocho personas

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Entre los detenidos se encuentran el piloto y el copiloto, ambos de nacionalidad boliviana, además de otras personas que habrían participado de la maniobra. La investigación es impulsada por la PROCUNAR junto a la Policía Federal y se inició a partir de un dato aportado por la DEA de Estados Unidos.

Los investigadores buscan determinar el origen del cargamento, el recorrido de la aeronave y la red de apoyo en tierra que habría permitido el aterrizaje en una pista clandestina. En este tipo de maniobras, la logística terrestre suele ser clave para descargar la droga, trasladarla y borrar rastros en pocos minutos.

Avioneta con droga
El cargamento de cocaína secuestrado por la Policía Federal Argentina en Santa Fe - Policía Federal

El cargamento de cocaína secuestrado por la Policía Federal Argentina en Santa Fe - Policía Federal

Una ruta aérea bajo investigación

El caso volvió a poner la atención sobre los vuelos narcos en el norte argentino y las pistas clandestinas utilizadas para el traslado de grandes cargamentos. La Nación informó que en Santa Fe ya se habían registrado antecedentes recientes de avionetas vinculadas a investigaciones por drogas, entre ellas una aeronave abandonada con matrícula boliviana en la zona de Curupaity, donde perros antinarcóticos detectaron rastros de cocaína.

En esta oportunidad, la diferencia fue la magnitud del golpe: la droga fue hallada dentro de la aeronave y el operativo permitió detener a los presuntos involucrados. La causa continuará ahora con el análisis de comunicaciones, movimientos previos, vínculos entre los detenidos y posibles conexiones internacionales.

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