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4 de mayo de 2026 - 12:59
Policial.

Nuevos datos sobre la avioneta abandonada en Salta: buscan a dos personas que huyeron armadas

La Justicia Federal investiga el caso de la avioneta con insignia de Bolivia abandonada en Salta. Vaqueanos declararon haber visto a dos personas armadas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Hallaron una avioneta abandonada en el Chaco salteño y crece el misterio sobre su origen

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La aeronave había sido encontrada durante la madrugada del sábado 2 de mayo en la finca Los Leones, a unos 40 kilómetros de Los Blancos. Según los primeros reportes, descendió de manera abrupta y fue hallada posteriormente sin ocupantes, con la matrícula borrada y una bandera de Bolivia. En la zona también se detectaron huellas de camionetas, un dato que forma parte de las medidas de investigación.

Buscan a dos personas armadas

De acuerdo con la información publicada por el medio de Salta, fuentes de la investigación indicaron que dos vaqueanos que estaban en la zona declararon haber visto a dos personas armadas salir de la avioneta después de la caída. Ese testimonio fue incorporado al expediente y es considerado uno de los elementos centrales para orientar la búsqueda.

El hecho se habría registrado alrededor de la 1 de la mañana. Tras el hallazgo, intervino personal de fuerzas federales y se ordenaron distintas diligencias para determinar quiénes viajaban en la aeronave, cuál era el origen del vuelo y por qué fue abandonada en una zona rural del Chaco salteño.

Avioneta abandonada en el Chaco salteño
Avioneta abandonada en el Chaco salteño: matrícula borrada, bandera de Bolivia y sin tripulantes (Foto onformateSalta)

Avioneta abandonada en el Chaco salteño: matrícula borrada, bandera de Bolivia y sin tripulantes (Foto onformateSalta)

Una causa bajo investigación federal

La principal hipótesis apunta a establecer si la avioneta era utilizada para alguna actividad ilegal, aunque hasta el momento no se informó oficialmente el hallazgo de ocupantes. La presencia de una insignia boliviana, la matrícula borrada y las huellas detectadas cerca del lugar alimentan las sospechas sobre el recorrido previo y posterior al aterrizaje o caída.

La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que busca reconstruir las horas previas al hecho y dar con las personas que habrían escapado del lugar. Mientras tanto, los investigadores mantienen el rastrillaje en una zona de difícil acceso, cercana al límite con Formosa.

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