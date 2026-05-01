El Carmen Básquet venció a 9 de Julio en Salta y estiró a ocho su racha de triunfos

El puntero de la zona norte de la Liga Federal se impuso 83-59 como visitante , sigue invicto y ahora se prepara para una doble fecha de local ante equipos de Catamarca.

El Carmen Básquet continúa con paso firme en la Liga Federal de Básquet y volvió a demostrar por qué es el gran protagonista de la zona norte. En Salta, el equipo jujeño derrotó con autoridad a 9 de Julio por 83 a 59, consiguió su octavo triunfo consecutivo y se mantiene como único invicto de su grupo.

El Carmen Básquet venció a 9 de Julio en Salta y estiró a ocho su racha de triunfos

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (2)

Un partido parejo con definición caliente

El partido tuvo un inicio mucho más parejo de lo que sugiere el resultado final. Durante los dos primeros cuartos, el conjunto local logró sostener el ritmo y discutirle la posesión al líder. De hecho, el descanso largo encontró a los jujeños arriba por una diferencia corta: 42-39.

El punto de quiebre llegó en el tercer cuarto, cuando Maximiliano Torino fue expulsado en el equipo salteño. Esa situación desacomodó a 9 de Julio y fue aprovechada de inmediato por El Carmen Básquet, que elevó la intensidad defensiva, controló los rebotes y lastimó con alta eficacia en los tiros externos. Con parciales de 12-22 y 8-19 en la segunda mitad, “Los Gauchos” rompieron el juego y terminaron cerrando una victoria contundente por 83-59.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. El Carmen Básquet venció a 9 de Julio en Salta y estiró a ocho su racha de triunfos

En el rubro individual, una de las claves volvió a ser la efectividad desde el perímetro: David Rodríguez convirtió tres triples, Juan Rodríguez aportó dos, Pascual Santini sumó uno y también hubo estreno con impacto para Víctor Leaño, que marcó un triple en sus primeros minutos con la camiseta de El Carmen. La contracara fue la ausencia de Nicolás Sigel, que no pudo ser parte por una lesión en el hombro izquierdo y es seguido de cerca por el cuerpo médico pensando en lo que viene.

Serie de local para El Carmen Básquet

Tras el exitoso paso por Salta, el equipo jujeño ya se enfoca en defender el invicto en casa con una doble fecha como local ante rivales catamarqueños: el jueves 9 de mayo recibirá a Red Star y el sábado 11 de mayo será el turno de Montmartre. Con confianza alta y un funcionamiento colectivo sólido, El Carmen Básquet se afirma como el rival a vencer en la competencia.