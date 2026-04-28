Estado de las rutas actualizado para este martes 28 de abril en Jujuy

Estado de las rutas

El estado de las rutas en la provincia de Jujuy presenta un panorama complejo este martes 28 de abril, con múltiples cortes totales y sectores donde se recomienda circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y daños en la calzada.

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Desde organismos de seguridad vial informaron que varios tramos permanecen totalmente cortados al tránsito por la crecida de ríos:

En estos sectores, el paso está completamente interrumpido, por lo que se solicita evitar la circulación hasta nuevo aviso.

Sectores con circulación restringida y riesgos

Además, se reportan numerosos tramos donde se puede transitar, pero con precaución debido a desmoronamientos, sedimentos y deterioro de la calzada:

RP N°83, a la altura de Abra de Caña, con desmoronamientos del cerro.

RP N°35, camino a Tilquiza, afectado por derrumbes.

Ruta Nacional (RN) 40, a la altura del Río Grande de San Juan, con superficie blanda y sectores borrados.

RP N°22, en El Pongo, con corte por crecida de río.

RP N°20, en Los Blancos y El Cucho, también con interrupciones por agua.

RN 9, a la altura de Huacalera, con sedimentos sobre la calzada.

RN 52, kilómetro 50, en el paraje Ronqui Angosto, con trabajos de reparación.

Desvíos y tramos con calzada deteriorada

En otros puntos de la provincia, las autoridades indicaron la necesidad de extremar cuidados por desvíos y presencia de baches:

RN 34, entre RP 43 y RP 61, en la zona de Manantiales, con desvíos habilitados y tránsito asistido.

RN 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con RP 70, con presencia de baches en distintos tramos.

Recomendaciones para los conductores

Ante este escenario, desde Seguridad Vial solicitaron a los conductores:

Evitar viajar por zonas afectadas.

Consultar el estado de rutas antes de salir.

Respetar las señalizaciones y desvíos.

Circular a baja velocidad y con luces encendidas.

La situación continúa siendo monitoreada y podría modificarse en función de las condiciones climáticas en la región.