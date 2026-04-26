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26 de abril de 2026 - 11:18
Jujuy.

Estado de las rutas en Jujuy este domingo 26 de abril: hay tramos intransitables

El estado de las rutas en Jujuy informa que se mantienen tres tramos intransitables. Si bien no hay alerta de tormentas, hay sectores con complicaciones.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Estado de las rutas en Jujuy este domingo 26 de abril: hay tramos intransitables

Estado de las rutas en Jujuy este domingo 26 de abril: hay tramos intransitables

La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, informó el estado de las rutas en la provincia para este domingo 26 de abril. El reporte advierte sobre caminos intransitables y numerosos tramos habilitados con precaución, principalmente por crecidas de ríos, desmoronamientos y calzadas en mal estado.

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Rutas intransitables

Entre los sectores más comprometidos, se encuentran rutas totalmente cortadas al tránsito debido a factores climáticos y geográficos:

  • Ruta Provincial 48, en la zona de El Carmen, con corte por crecida de río.
  • Ruta Provincial 37, camino a El Talar, también afectada por crecida.
  • Ruta Provincial 29, a la altura del río Tesorero.

Estas condiciones impiden la circulación vehicular, por lo que se recomienda evitar completamente estos tramos.

Sectores transitables con precaución

El informe detalla una amplia cantidad de rutas donde se puede circular, aunque con extrema precaución debido a diferentes riesgos:

  • Ruta Provincial 26 (El Ceibal) y Ruta Provincial 73 (Puerta de Zenta).
  • Ruta Provincial 19 (camino a Normenta) y Ruta Provincial 6 en el tramo Santa Clara–El Fuerte.
  • Ruta Provincial 83, con desmoronamientos en Abra de Caña y en el tramo Libertador–San Francisco.
  • Ruta Provincial 35, camino a Tilquiza, también afectada por derrumbes.
  • Ruta Nacional 40, con múltiples complicaciones como calzada blanda, caminos borrados y cortes en distintos puntos, entre ellos el río Grande de San Juan y el Cañadón de Oros.
  • Ruta Provincial 22 (El Pongo) y Ruta Provincial 20 (Los Blancos–El Cucho), con cortes por crecidas.
  • Ruta Nacional 9, a la altura de Huacalera, con sedimentos sobre la calzada.

Además, se reportan condiciones similares en otras rutas provinciales como la 7, 11, 35, 40, 64, 65, 67 y 79, entre otras, donde se solicita circular con suma cautela.

Obras y desvíos

También se registran sectores con trabajos de reparación y desvíos de tránsito:

  • Ruta Nacional 52, en el kilómetro 50 (paraje Ronqui Angosto), con tareas sobre la calzada.
  • Ruta Nacional 34, entre las rutas provinciales 43 y 61, a la altura de Manantiales, con desvíos habilitados y circulación restringida.
  • Ruta Nacional 52, desde Salinas Grandes hasta el empalme con Ruta Provincial 70, con presencia de baches en distintos tramos.

Recomendaciones a los conductores

Desde las autoridades provinciales solicitaron a los conductores informarse antes de viajar, respetar las señalizaciones y extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas de montaña o cercanas a cursos de agua.

Las condiciones climáticas y geográficas continúan afectando la red vial de Jujuy, por lo que se recomienda evitar traslados innecesarios en las zonas más comprometidas.

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