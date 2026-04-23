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23 de abril de 2026 - 08:44
Jujuy.

Estado de las rutas en Jujuy este jueves 23 de abril en Jujuy: hay cortes totales

Debido a las lluvias de las últimas horas, Seguridad Vial de la provincia informó cuál es el estado de las rutas para este jueves 23 de abril en Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Estado de las rutas en Jujuy - Imagen creada con IA

Estado de las rutas en Jujuy - Imagen creada con IA

La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, informó el estado actualizado de las rutas este 23 de abril, en un contexto marcado por lluvias, crecidas de ríos y desmoronamientos que afectan la transitabilidad en diferentes zonas del territorio.

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Rutas intransitables por crecidas y cortes totales

Según el reporte oficial, varios tramos permanecen completamente cortados al tránsito debido a la crecida de ríos y condiciones adversas:

  • Ruta Provincial 29, altura Río Tesorero
  • Ruta Provincial 48, en la zona de El Carmen
  • Ruta Provincial 37, camino al Talar
  • Ruta Provincial 22, en El Pongo
  • Ruta Provincial 20, entre Los Blancos y El Cucho

Desde el organismo indicaron que en estos sectores no se permite la circulación vehicular hasta nuevo aviso.

Sectores habilitados con extrema precaución

En tanto, numerosas rutas se encuentran transitables, pero con importantes advertencias debido a derrumbes, calzada en mal estado o trabajos en curso:

Entre ellas se destacan:

  • RP 26 (El Ceibal)
  • RP 73 (Puerta de Zenta) y RP 73B (Ocumaso)
  • RP 19 (camino a Normenta)
  • RP 6 (tramo Santa Clara – El Fuerte)
  • RP 83 (Abra de Caña), con desmoronamientos
  • RP 35 (camino a Tilquiza), también afectada por derrumbes
  • RN 40, con sectores de caminos deteriorados, blandos o borrados
  • RP 7, en distintos tramos entre Cañadón Chico, Casa Colorada y San Juan de Misa Rumi
  • RP 4, acceso a Laguna de Yala
  • RN 9, a la altura de Huacalera, con sedimentos sobre la calzada
  • RP 75 (Barrancas) y RP 79 (Abral Aite)
  • RP 11, en el sector del río Las Burras
  • RP 5, entre Santa Catalina y Cieneguillas
  • RP 67, 64 y 65
  • RP 40, entre Orosmayo y Cusi Cusi
  • RN 40, desde Susques hasta Puesto Sey

Trabajos, desvíos y sectores comprometidos

El informe también advierte sobre sectores donde se realizan tareas de reparación o existen desvíos:

  • RN 52, kilómetro 50 (paraje Ronqui Angosto), con trabajos sobre la calzada
  • RN 34, a la altura de Manantiales, con desvíos y circulación reducida
  • RN 52, entre Salinas Grandes y el empalme con RP 70, con presencia de baches

Recomendaciones a los conductores

Desde la Dirección de Tránsito solicitaron a la población evitar circular por las zonas afectadas si no es estrictamente necesario y, en caso de hacerlo, extremar las medidas de precaución.

Asimismo, se recomienda consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a factores climáticos.

Las autoridades continúan monitoreando la situación en toda la provincia y no descartan nuevas interrupciones si persisten las lluvias.

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