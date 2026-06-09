Una aerolínea comenzará a ofrecer vuelos desde Jujuy a Paraguay, Bolivia y Chile

Jujuy podría ampliar en los próximos meses su conectividad aérea internacional. El Gobierno nacional autorizó a la aerolínea paraguaya Paranair a operar nuevas rutas que incluyen a la provincia y que permitirían conectar de manera más directa al norte argentino con destinos de Chile, Bolivia y Paraguay.
La medida fue oficializada mediante la disposición 9/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada este lunes en el Boletín Oficial, donde se habilita a la compañía a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y carga.
Las rutas internacionales que incluyen a Jujuy
De acuerdo con la disposición oficial, Paranair recibió autorización para operar tres rutas internacionales en la región:
- Asunción (Paraguay) – Jujuy – Iquique (Chile).
- Asunción (Paraguay) – Salta – Iquique (Chile).
- Asunción (Paraguay) – Viru Viru (Bolivia) – Jujuy.
La autorización alcanza tanto al transporte de pasajeros como al de carga, lo que abre la posibilidad de fortalecer no solo el turismo sino también los intercambios comerciales entre los países involucrados.
Qué puede significar para la provincia
La incorporación de Jujuy a estas rutas representa una oportunidad para consolidar el posicionamiento del aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán dentro de los corredores aéreos regionales.
En caso de concretarse las operaciones, la provincia podría contar con nuevas alternativas de conexión hacia mercados estratégicos del Cono Sur, favoreciendo el movimiento turístico, comercial y empresarial.
Además, la vinculación con ciudades como Iquique y Santa Cruz de la Sierra permitiría reforzar la integración regional del norte argentino con zonas de fuerte actividad económica y logística.
Un paso más para la conectividad regional
La resolución se enmarca en los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Paraguay en materia de transporte aéreo. Según se detalla en el texto oficial, la empresa acreditó los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente y obtuvo los dictámenes favorables de los organismos técnicos competentes.
Con esta decisión, Jujuy vuelve a aparecer en el mapa de la conectividad aérea internacional y podría sumar nuevas opciones para vincularse con países vecinos a través de servicios regulares de pasajeros y carga.
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