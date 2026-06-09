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9 de junio de 2026 - 10:23
Conexión.

Una aerolínea comenzará a ofrecer vuelos desde Jujuy a Paraguay, Bolivia y Chile

La Nación autorizó nuevas rutas internacionales para Paranair y Jujuy podría fortalecer su conexión aérea con Iquique (norte de Chile), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Asunción (Paraguay).

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Las rutas internacionales que incluyen a Jujuy

De acuerdo con la disposición oficial, Paranair recibió autorización para operar tres rutas internacionales en la región:

  • Asunción (Paraguay) – Jujuy – Iquique (Chile).
  • Asunción (Paraguay) – Salta – Iquique (Chile).
  • Asunción (Paraguay) – Viru Viru (Bolivia) – Jujuy.

La autorización alcanza tanto al transporte de pasajeros como al de carga, lo que abre la posibilidad de fortalecer no solo el turismo sino también los intercambios comerciales entre los países involucrados.

Qué puede significar para la provincia

La incorporación de Jujuy a estas rutas representa una oportunidad para consolidar el posicionamiento del aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán dentro de los corredores aéreos regionales.

En caso de concretarse las operaciones, la provincia podría contar con nuevas alternativas de conexión hacia mercados estratégicos del Cono Sur, favoreciendo el movimiento turístico, comercial y empresarial.

Además, la vinculación con ciudades como Iquique y Santa Cruz de la Sierra permitiría reforzar la integración regional del norte argentino con zonas de fuerte actividad económica y logística.

Un paso más para la conectividad regional

La resolución se enmarca en los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Paraguay en materia de transporte aéreo. Según se detalla en el texto oficial, la empresa acreditó los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente y obtuvo los dictámenes favorables de los organismos técnicos competentes.

Con esta decisión, Jujuy vuelve a aparecer en el mapa de la conectividad aérea internacional y podría sumar nuevas opciones para vincularse con países vecinos a través de servicios regulares de pasajeros y carga.

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