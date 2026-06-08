Autorizan una nueva ruta aérea internacional que unirá Salta con Iquique

El Gobierno nacional habilitó a la compañía aérea paraguaya Paranair a incorporar una nueva ruta internacional, que tendrá a la ciudad de Salta como punto intermedio clave en la ruta entre Paraguay y Chile. La decisión quedó formalizada mediante la Disposición 9/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, difundida este lunes en el Boletín Oficial.
La autorización permite a la empresa operar vuelos regulares de pasajeros y cargas en el itinerario Asunción (Paraguay) – Salta – Iquique (Chile), en ambos sentidos.
El Gobierno nacional autorizó a la aerolínea paraguaya Paranair a operar una nueva ruta internacional que incluirá a la ciudad de Salta como escala estratégica.
La compañía paraguaya expande su ruta internacional
Asimismo, la aerolínea queda facultada para explotar nuevas conexiones que unirán Asunción con Jujuy e Iquique, además de enlaces entre Asunción y Viru Viru (Bolivia) junto con Jujuy.
La medida constituye un avance significativo para Salta, al reforzar su red de conectividad aérea internacional y ampliar las oportunidades vinculadas al turismo, el comercio y el intercambio regional.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, la compañía de origen paraguayo cumplimentó la totalidad de las exigencias legales y administrativas necesarias para poder brindar los servicios requeridos. A su vez, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió un informe positivo que avala la puesta en marcha de las operaciones.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial.
Una decisión vinculada a los convenios bilaterales entre Argentina y Paraguay
El establecimiento de esta nueva ruta aérea se inscribe dentro de los convenios bilaterales en vigor entre Argentina y Paraguay, recientemente actualizados a través de un memorando de entendimiento suscripto en 2024, cuyo objetivo es profundizar la integración en conectividad aérea entre ambas naciones.
Habilitan una conexión aérea internacional que incluirá a Salta e Iquique.
Aunque la habilitación ya fue concedida, todavía queda pendiente que la empresa determine cuándo comenzará a operar, con qué frecuencia de vuelos realizará los vuelos y cómo llevará adelante su oferta comercial.
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