Salta incorporaría un vuelo directo a Europa

Salta dio un nuevo paso en su estrategia de internacionalización turística al iniciar gestiones con aerolíneas europeas para analizar posibles conexiones aéreas directas entre la provincia y el continente europeo. Las reuniones se desarrollaron en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel mundial.

La presencia salteña en este evento formó parte de una agenda orientada a fortalecer la conectividad aérea y ampliar el alcance del destino en mercados internacionales. En ese contexto, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, mantuvo reuniones de trabajo con autoridades de Iberia y Air Europa.

Los encuentros buscaron abrir canales de diálogo que permitan evaluar alternativas de conectividad directa, además de posicionar a Salta dentro de los principales mercados emisores de Europa, considerados estratégicos por su volumen de viajeros y perfil turístico.

FITUR reúne cada año a destinos, operadores, aerolíneas y organismos oficiales de turismo de todo el mundo. En ese escenario, Salta presentó su oferta turística y expuso su crecimiento como destino del norte argentino.

Durante las reuniones, se abordaron aspectos vinculados al potencial del mercado europeo, la demanda de turismo de larga distancia y las condiciones actuales de conectividad aérea de la provincia. Las aerolíneas escucharon las propuestas y analizaron el posicionamiento de Salta dentro del mapa turístico regional.

La ministra Arancibia destacó el rol de la conectividad aérea como eje del desarrollo turístico y remarcó que la provincia ya ocupa un lugar central en el norte argentino en materia de vuelos internacionales.

Los vuelos de Salta

En la actualidad, Salta cuenta con vuelos internacionales directos que la conectan con Brasil, Paraguay, Perú y Panamá. Esta red aérea consolida a la provincia como el principal hub del norte argentino y facilita el ingreso de turistas de distintos puntos de América.

Sobre esa base, el Gobierno provincial busca ampliar su alcance hacia Europa, un mercado con alto nivel de gasto turístico y estadías prolongadas. El objetivo apunta a diversificar la procedencia de los visitantes y fortalecer el turismo receptivo.

La propuesta se apoya en la diversidad de paisajes, la riqueza cultural, la gastronomía regional y una infraestructura turística que muestra un crecimiento sostenido en los últimos años.