Iniciaron controles de alcoholemia a choferes de colectivos en Salta

Controles de alcoholemia a choferes de colectivos.

En Salta ya comenzaron los controles de alcoholemia a choferes del transporte público de pasajeros. La confirmación llegó por parte de SAETA, desde donde señalaron que las verificaciones se realizan tal como había sido anunciado previamente.

Esto surge luego del siniestro vial protagonizado por un chofer de colectivo urbano que registró 1,4 gramos de alcohol en sangre, se aceleró la implementación de controles obligatorios para estos conductores.

Operativos en toda la provincia El presidente de la empresa, Claudio Mohr, indicó que los operativos ya están en marcha dentro del sistema de transporte urbano. Según expresó, se trata de una medida que había sido comunicada días atrás y que ahora empezó a ejecutarse de manera efectiva.

Desde la compañía explicaron que estos controles forman parte de una serie de acciones orientadas a reforzar la seguridad en el servicio de pasajeros. Las inspecciones se desarrollan en el marco de lo que SAETA venía anticipando públicamente.

Saeta Salta Cuál fue el motivo de esta medida La decisión cobró mayor relevancia luego de que, a comienzos de febrero, se conociera el caso de un chofer que fue detectado conduciendo en estado de ebriedad. Ese episodio provocó preocupación y abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de controles más estrictos dentro del transporte público. Con esta medida, SAETA busca avanzar en un esquema de fiscalización que permita llevar mayor tranquilidad a los usuarios y prevenir situaciones de riesgo en la vía pública. Por ahora, la empresa confirmó que las verificaciones ya se encuentran en desarrollo.

