sábado 07 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de marzo de 2026 - 17:21
Test.

Iniciaron controles de alcoholemia a choferes de colectivos en Salta

La empresa SAETA confirmó que ya comenzaron las verificaciones a conductores del transporte público de pasajeros.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Controles de alcoholemia a choferes de colectivos.

Controles de alcoholemia a choferes de colectivos.

En Salta ya comenzaron los controles de alcoholemia a choferes del transporte público de pasajeros. La confirmación llegó por parte de SAETA, desde donde señalaron que las verificaciones se realizan tal como había sido anunciado previamente.

Lee además
Juicio por jurados: Salta inicia su primer proceso por femicidio
Justicia.

Histórico juicio por jurados: Salta inicia su primer proceso por femicidio
El veneno que tiene la yarará o cascabel no es tan tóxico como el de otras especies del mundo
Salud.

Preocupación en Salta: registran 16 casos de mordeduras de víbora en lo que va del año

Esto surge luego del siniestro vial protagonizado por un chofer de colectivo urbano que registró 1,4 gramos de alcohol en sangre, se aceleró la implementación de controles obligatorios para estos conductores.

Operativos en toda la provincia

El presidente de la empresa, Claudio Mohr, indicó que los operativos ya están en marcha dentro del sistema de transporte urbano. Según expresó, se trata de una medida que había sido comunicada días atrás y que ahora empezó a ejecutarse de manera efectiva.

Desde la compañía explicaron que estos controles forman parte de una serie de acciones orientadas a reforzar la seguridad en el servicio de pasajeros. Las inspecciones se desarrollan en el marco de lo que SAETA venía anticipando públicamente.

Saeta Salta

Cuál fue el motivo de esta medida

La decisión cobró mayor relevancia luego de que, a comienzos de febrero, se conociera el caso de un chofer que fue detectado conduciendo en estado de ebriedad. Ese episodio provocó preocupación y abrió nuevamente el debate sobre la necesidad de controles más estrictos dentro del transporte público.

Con esta medida, SAETA busca avanzar en un esquema de fiscalización que permita llevar mayor tranquilidad a los usuarios y prevenir situaciones de riesgo en la vía pública. Por ahora, la empresa confirmó que las verificaciones ya se encuentran en desarrollo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Histórico juicio por jurados: Salta inicia su primer proceso por femicidio

Preocupación en Salta: registran 16 casos de mordeduras de víbora en lo que va del año

Brote de Chikungunya en Salta: confirman 51 casos

Alerta por tormentas en Salta: lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento afectarán varias localidades

Litio en Jujuy, Salta y Catamarca: cuáles son los proyectos más importantes en esta región

Las más leídas

Javier Milei video
Política.

El Gobierno promulgó la Reforma Laboral y comienza a regir desde este viernes

El cronograma del fin de semana tiene platos fuertes para los equipos más populares.
Paro.

Argentina: Por qué no hay fútbol este fin de semana

Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy
Sociedad.

Mañana se vive el Carnaval de Remache y se despide oficialmente el Carnaval 2026 en Jujuy

Jujuy habilita la temporada de pesca en los ríos San Francisco y Lavayén
Aire libre.

Habilitaron la pesca deportiva y recreativa en Jujuy

Foto ilustrativa. video
Educación.

Cuánto cuesta estudiar inglés en Jujuy: inscripción y cuota en institutos 

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel