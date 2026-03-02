lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 12:30
Justicia.

Histórico juicio por jurados: Salta inicia su primer proceso por femicidio

El histórico juicio por jurados comenzó en Salta con el caso por el femicidio de Dalma Salomé Bataches, ocurrido en septiembre de 2024.

Por  Judith Girón
image
El proceso se desarrolla bajo lo establecido por la Ley 8478, que incorporó el juicio por jurados para delitos graves contemplados en el artículo 80 del Código Penal, con penas de prisión o reclusión perpetua. En esta instancia, doce ciudadanos, seis mujeres y seis varones, tendrán la responsabilidad de determinar la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. En caso de veredicto condenatorio, la pena será fijada por el juez técnico.

El imputado es Víctor Manuel Márquez, de 21 años y oriundo de Misiones, quien permanece detenido en la Alcaidía General. Está acusado de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género, delito que prevé prisión perpetua. Según la investigación, tanto la víctima como el acusado se encontraban en situación de calle y atravesaban consumo problemático de sustancias.

La autopsia determinó que la muerte ocurrió el 17 de septiembre de 2024. Dalma era madre de una niña de tres años y, de acuerdo con la causa, utilizaba la zona donde fue encontrada como lugar de pernocte.

Desde la Corte de Justicia destacaron que la implementación del sistema representa un cambio estructural en la administración judicial y en la participación ciudadana. El juez de la Corte Fabián Vittar calificó la jornada como “un día histórico” y sostuvo que se trata de saldar una deuda de 160 años con la Constitución Nacional, que prevé el juicio por jurados dentro del sistema republicano.

Conformación del juicio por jurados en Salta

Para la conformación del jurado se sortearon más de 10.000 ciudadanos del padrón electoral; 70 participaron del proceso de selección denominado voir dire. Fueron excluidos abogados, jueces, empleados judiciales, fuerzas de seguridad y altos funcionarios, con el objetivo de garantizar imparcialidad.

El debate está previsto que se extienda durante tres días. Con este proceso, Salta se suma a las provincias que ya aplican el sistema de jurados populares en delitos graves, marcando un punto de inflexión en la forma en que se define la responsabilidad penal en crímenes de alta sensibilidad social.

