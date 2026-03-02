lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 10:36
Los detalles

La ANMAT prohibió productos capilares por riesgo para la salud

Mediante diversas resoluciones difundidas en el Boletín Oficial, la ANMAT prohibió cosméticos no registrados con eventual contenido de formol. Los detalles, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La ANMAT prohibió productos capilares por riesgo para la salud.

La ANMAT prohibió productos capilares por riesgo para la salud. 

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) dispuso la prohibición de una serie de productos para el cabello por representar “un peligro para la salud pública”. Además, suspendió insumos médicos, un equipo de terapia y filtros de agua domiciliarios.

image

La ANMAT prohibió productos para el pelo por riesgo para la salud

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) es el organismo encargado de garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, alimentos, productos médicos y cosméticos.

image

Además, tiene la potestad de sacar del mercado aquéllos que no cumplan con las normas preestablecidas. Y es por eso que en las últimas horas determinó la prohibición de una marca de productos para el cabello.

Las medidas fueron oficializadas este lunes en el Boletín Oficial mediante las disposiciones 885, 886, 887, 888 y 889/2026.

Se estableció entonces la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos marca “CIENCIA COSMÉTICA” en todas sus presentaciones, lotes y vencimientos.

Entre los artículos alcanzados figuran alisadores, shampoos, bálsamos, máscaras capilares, tratamientos y protectores térmicos que carecen de inscripción sanitaria obligatoria.

Se trata de los siguientes productos: shampoo shock Oro Supreme 24 K; protector térmico Blond Glow liss; shampoo Blond Glow liss; bálsamo Bio plasma con células madre; máscara capilar Bio plasma; shampoo Bio plasma con células madre, Alisado Cereza 100% orgánico, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Además de Alisado Blond Glow liss; tratamiento laminador Blond Glow liss Paso 3; alisado Bio nanoplastía; polvo decolorante platinum lifting powder; máscara matizadora silver black; máscara matizadora ice pink para rubios; y máscara matizadora black silver, entre otros productos.

image

La decisión se adoptó a partir de labores de control y seguimiento digital llevadas a cabo por el Sistema de Cosmetovigilancia de la ANMAT, que detectó que los productos señalados se comercializaban en plataformas en línea sin la correspondiente autorización sanitaria. Luego de una exhaustiva investigación, se comprobó que esos artículos no contaban con inscripciones válidas.

El organismo advirtió que varias de las formulaciones -en especial los alisadores- podrían contener formol (formaldehído), sustancia prohibida para estos usos por el riesgo de liberar vapores tóxicos.

La exposición aguda puede generar irritación, ardor ocular, tos y alteraciones respiratorias, mientras que la exposición prolongada eleva el riesgo de dermatitis alérgica y carcinomas, principalmente nasofaríngeos.

ANMAT: más suspensiones en otros productos

En paralelo, la Disposición 885/2026 ordenó la suspensión del uso y comercialización de todos los lotes del producto “Solución Ringer Lactato Rigecin” -en presentación inyectable intravenosa de 500 ml-, titularidad de RIGECIN LABS S.A.

La decisión se adoptó luego de que el Instituto Nacional de Medicamentos detectara presuntos desvíos de calidad considerados críticos.

Mediante la Disposición 887/2026, la ANMAT prohibió el uso, venta y distribución del equipo médico “ACTIV.A.C.™ Therapy system (serie VGBR38426)”, tras el extravío reportado por la empresa Suizo Argentina S.A.

Por último, la Disposición 889/2026 aplicó la misma medida sobre dispositivos de acondicionamiento de agua y filtros de repuesto de las marcas Bonnie Flag, Eagle Coolers y Blue Star, hasta que obtengan la debida regularización.

