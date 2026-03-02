lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 09:40
Economía.

Anses: fechas de pago en marzo y el detalle completo por terminación de DNI

Anses dio a conocer el cronograma completo de pagos para jubilaciones, asignaciones y demás prestaciones. Conoce todas las fechas según DNI.

Por  Judith Girón
Anses: cronograma de pagos marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026 para todas sus prestaciones sociales, organizado según la terminación del DNI de los beneficiarios. A lo largo del mes, el organismo distribuye jubilaciones y pensiones, tanto mínimas como superiores al haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones Familiares, Asignaciones de Pago Único y la Prestación por Desempleo, entre otras.

En el tercer mes del año, las prestaciones reciben un reajuste del 2,88%, en línea con la inflación de enero (2,9%). Para estas actualizaciones mensuales se toman los porcentajes con dos decimales, lo que determina el valor exacto del incremento.

Anses: el calendario completo de marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 11 de marzo

DNI terminados en 2: 12 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 18 de marzo

DNI terminados en 7: 19 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de marzo al 10 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 9 de marzo al 10 de abril

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones pueden consultar dónde y cuándo cobran según el calendario mensual. Para hacerlo deben:

  • Ingresar a la página oficial de la Anses.

  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.

  • Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro, desde el primer día hasta el último habilitado para percibir la prestación.

