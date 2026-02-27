viernes 27 de febrero de 2026

27 de febrero de 2026 - 11:23
ANSES.

Refuerzo extraordinario en la ayuda escolar 2026: cuándo se cobra

El Gobierno oficializó un pago adicional para la Ayuda Escolar Anual. El monto se acreditará automáticamente y garantiza un piso de $85.000 por hijo.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.

ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.

El refuerzo consistirá en el pago de una suma equivalente a la diferencia entre $85.000 y el monto que corresponda por la asignación anual para este ciclo lectivo. De esta manera, el Ejecutivo estableció un piso garantizado de $85.000 por hijo para quienes perciban un monto inferior.

La disposición aclara que quienes, por el cálculo habitual de la asignación, ya cobren una suma igual o superior a $85.000 no recibirán el adicional.

ANSES detalló las condiciones deberán cumplir las familias para cobrar la Ayuda Escolar Anual.
Ayuda Escolar Anual 2026.

Ayuda Escolar Anual 2026.

Cómo y cuándo se acreditará

El pago del refuerzo será automático y por única vez. Se acreditará junto con la liquidación de marzo de la Ayuda Escolar Anual, sin necesidad de realizar trámites adicionales para su cobro.

La implementación estará a cargo de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social. La Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar los fondos.

A quiénes alcanza la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual está regulada por la Ley 24.714 y alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, monotributistas, titulares del Seguro de Desempleo, jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de pensiones no contributivas, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo.

Para acceder al beneficio, los titulares deben acreditar la asistencia regular de los hijos menores o personas con discapacidad a establecimientos de educación inicial, primaria, secundaria o especial, tanto públicos como privados.

El pago se realiza tradicionalmente en marzo, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo, y está destinado a cubrir gastos escolares como útiles, uniformes y materiales.

