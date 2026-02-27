Refuerzo extraordinario en la ayuda escolar 2026: cuándo se cobra

El Gobierno nacional anunció un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual que se pagará en marzo de 2026 junto con la asignación habitual . La medida fue oficializada mediante el Decreto 115/2026, publicado este 27 de febrero en el Boletín Oficial.

El refuerzo consistirá en el pago de una suma equivalente a la diferencia entre $85.000 y el monto que corresponda por la asignación anual para este ciclo lectivo. De esta manera, el Ejecutivo estableció un piso garantizado de $85.000 por hijo para quienes perciban un monto inferior.

La disposición aclara que quienes, por el cálculo habitual de la asignación, ya cobren una suma igual o superior a $85.000 no recibirán el adicional.

El pago del refuerzo será automático y por única vez . Se acreditará junto con la liquidación de marzo de la Ayuda Escolar Anual, sin necesidad de realizar trámites adicionales para su cobro.

La implementación estará a cargo de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y del Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social. La Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para garantizar los fondos.

A quiénes alcanza la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual está regulada por la Ley 24.714 y alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, monotributistas, titulares del Seguro de Desempleo, jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de pensiones no contributivas, de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo.

Para acceder al beneficio, los titulares deben acreditar la asistencia regular de los hijos menores o personas con discapacidad a establecimientos de educación inicial, primaria, secundaria o especial, tanto públicos como privados.

El pago se realiza tradicionalmente en marzo, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo, y está destinado a cubrir gastos escolares como útiles, uniformes y materiales.