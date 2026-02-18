Ayuda escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar hasta $340.000 y cómo no quedar afuera

ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.
La Ayuda Escolar Anual 2026 ya tiene monto confirmado y se pagará con un refuerzo de $85.000 por hijo para acompañar el inicio del ciclo lectivo. El beneficio, que liquida la ANSES, se acredita de forma automática entre febrero y marzo para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).
Sin embargo, aunque el depósito es masivo, no todas las familias podrán acceder. Existen límites de ingresos, condiciones obligatorias y controles que pueden dejar sin el pago incluso a quienes lo cobraron en años anteriores.
El principal motivo por el que podés quedar excluido de la Ayuda Escolar
Ingresos
Uno de los filtros más importantes está vinculado al Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
Para 2026, los topes establecidos son:
Ingreso del Grupo Familiar: $5.292.758 brutos
Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si se supera alguno de esos valores, el beneficio se da de baja automáticamente, aunque se cumplan todos los demás requisitos.
Este punto impacta especialmente en:
trabajadores en relación de dependencia
monotributistas que cobran SUAF
El organismo realiza cruces automáticos con los datos salariales, por lo que un aumento de ingresos puede dejar sin la Ayuda Escolar sin necesidad de hacer ningún trámite.
La edad de los hijos: otro requisito clave
El pago corresponde por cada hijo que:
tenga entre 45 días y 17 años inclusive
esté escolarizado
Si el menor cumple 18 años antes de la liquidación, el beneficio deja de pagarse, incluso si el grupo familiar cumple con el resto de las condiciones.
Quiénes no pueden acceder
La Ayuda Escolar no es universal. Solo la cobran quienes ya están dentro de:
AUH
Asignaciones Familiares (SUAF)
Por lo tanto, quedan afuera:
familias sin una prestación activa en ANSES
personas que no estén registradas en esos sistemas
El trámite obligatorio que muchos olvidan
Aunque el pago se realiza automáticamente, hay una condición fundamental: presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026
No cumplir con este paso puede generar:
la suspensión de futuros pagos
la necesidad de regularizar la situación para seguir cobrando
En el caso de la AUH, este control es clave porque forma parte de las validaciones que garantizan la continuidad de la asignación.
La excepción: hijos con discapacidad
En estos casos:
no hay límite de edad
no hay tope de ingresos
El único requisito es tener vigente la acreditación de discapacidad en ANSES.
Montos
El monto es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.
Monto según cantidad de hijos
1 hijo: $85.000
2 hijos: $170.000
3 hijos: $255.000
4 hijos: $340.000
Se trata de un ingreso clave para afrontar los gastos del ciclo lectivo en un contexto de subas en:
útiles escolares
uniformes y guardapolvos
libros
materiales educativos
Qué recomienda ANSES para no perder el beneficio
Para asegurarse de cobrar, el organismo aconseja:
revisar los datos personales en Mi ANSES
verificar la información del grupo familiar
controlar los ingresos declarados
presentar el certificado escolar en tiempo y forma
Un dato mal cargado o un ingreso que supere los topes puede marcar la diferencia entre cobrar o quedar afuera.