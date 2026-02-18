miércoles 18 de febrero de 2026

18 de febrero de 2026 - 08:53
Economía.

Ayuda escolar ANSES 2026: quiénes pueden cobrar hasta $340.000 y cómo no quedar afuera

ANSES paga la Ayuda Escolar 2026 y algunas familias pueden cobrar hasta $340.000. Quiénes acceden, qué requisitos hay y cómo presentar.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.

ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.

La Ayuda Escolar Anual 2026 ya tiene monto confirmado y se pagará con un refuerzo de $85.000 por hijo para acompañar el inicio del ciclo lectivo. El beneficio, que liquida la ANSES, se acredita de forma automática entre febrero y marzo para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

Sin embargo, aunque el depósito es masivo, no todas las familias podrán acceder. Existen límites de ingresos, condiciones obligatorias y controles que pueden dejar sin el pago incluso a quienes lo cobraron en años anteriores.

Estos los pasos a seguir para gestionar la Ayuda Escolar antes del comienzo del ciclo lectivo.
La Ayuda Escolar será de $85.000 por cada hijo.

La Ayuda Escolar será de $85.000 por cada hijo.

El principal motivo por el que podés quedar excluido de la Ayuda Escolar

Ingresos

Uno de los filtros más importantes está vinculado al Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Para 2026, los topes establecidos son:

  • Ingreso del Grupo Familiar: $5.292.758 brutos
  • Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si se supera alguno de esos valores, el beneficio se da de baja automáticamente, aunque se cumplan todos los demás requisitos.

Este punto impacta especialmente en:

  • trabajadores en relación de dependencia
  • monotributistas que cobran SUAF

El organismo realiza cruces automáticos con los datos salariales, por lo que un aumento de ingresos puede dejar sin la Ayuda Escolar sin necesidad de hacer ningún trámite.

La edad de los hijos: otro requisito clave

El pago corresponde por cada hijo que:

  • tenga entre 45 días y 17 años inclusive
  • esté escolarizado

Si el menor cumple 18 años antes de la liquidación, el beneficio deja de pagarse, incluso si el grupo familiar cumple con el resto de las condiciones.

Quiénes no pueden acceder

La Ayuda Escolar no es universal. Solo la cobran quienes ya están dentro de:

  • AUH
  • Asignaciones Familiares (SUAF)

Por lo tanto, quedan afuera:

  • familias sin una prestación activa en ANSES
  • personas que no estén registradas en esos sistemas

El trámite obligatorio que muchos olvidan

Aunque el pago se realiza automáticamente, hay una condición fundamental: presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026

No cumplir con este paso puede generar:

  • la suspensión de futuros pagos
  • la necesidad de regularizar la situación para seguir cobrando

En el caso de la AUH, este control es clave porque forma parte de las validaciones que garantizan la continuidad de la asignación.

La excepción: hijos con discapacidad

En estos casos:

  • no hay límite de edad
  • no hay tope de ingresos

El único requisito es tener vigente la acreditación de discapacidad en ANSES.

Montos

El monto es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.

Monto según cantidad de hijos

  • 1 hijo: $85.000
  • 2 hijos: $170.000
  • 3 hijos: $255.000
  • 4 hijos: $340.000

Se trata de un ingreso clave para afrontar los gastos del ciclo lectivo en un contexto de subas en:

  • útiles escolares
  • uniformes y guardapolvos
  • libros
  • materiales educativos

Qué recomienda ANSES para no perder el beneficio

Para asegurarse de cobrar, el organismo aconseja:

  • revisar los datos personales en Mi ANSES
  • verificar la información del grupo familiar
  • controlar los ingresos declarados
  • presentar el certificado escolar en tiempo y forma

Un dato mal cargado o un ingreso que supere los topes puede marcar la diferencia entre cobrar o quedar afuera.

