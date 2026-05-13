Jubilaciones de ANSES en mayo: así quedan los salarios con aumento y bono

ANSES puso en marcha el calendario de haberes de mayo con una actualización basada en el IPC de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) inició el cronograma de pagos correspondiente a mayo, incorporando una actualización de los haberes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. En ese marco, se informó que el incremento para los jubilados en este período alcanza el 3,38%.

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Se trata de un ajuste que impacta directamente en la suba del haber básico bruto . Con esta disposición, el organismo busca mantener la actualización de las prestaciones alineada con la evolución mensual de los indicadores oficiales de inflación , aplicando un mecanismo de ajuste técnico y automático que replica el comportamiento de los precios .

Con la implementación de esta actualización, el haber mínimo correspondiente a mayo queda fijado en $393.174,10 . Al mismo tiempo, se ratifica la continuidad del bono extraordinario de refuerzo de $70.000 que sostiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) .

En consecuencia, el ingreso total para los beneficiarios que integran la escala básica se ubica en un piso de $463.174,10 , suma que se abona de forma completa de acuerdo con el calendario establecido según la terminación del documento .

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sostiene que la claridad en el cálculo y pago de los haberes constituye un eje central de su gestión. En ese sentido, los beneficiarios tienen la posibilidad de verificar en sus recibos digitales el impacto del aumento del 3,38%, así como la acreditación del bono extraordinario correspondiente.

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Asimismo, se señala que los pagos de mayo de 2026 están orientados a brindar mayor estabilidad y previsibilidad económica a los hogares que dependen exclusivamente del sistema de seguridad social, en un escenario de condiciones económicas cambiantes.

¿Cómo se conforma el monto total de $463.174 para la mínima?

Se comunica que la liquidación correspondiente a mayo de 2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) integra dos conceptos diferenciados dentro del depósito que se acredita en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Por un lado, se encuentra el haber previsional contributivo, que luego de la actualización mensual queda establecido en $393.174. También se incorpora el bono de $70.000, un monto de carácter no remunerativo destinado a reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

Cronograma de pagos de mayo de ANSES.

Se informa que los jubilados podrán disponer del monto total acreditado según el cronograma habitual, que se organiza en función de la finalización del número de DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) efectúa el depósito en una única transferencia con el objetivo de simplificar el acceso y la extracción de los fondos.

En este sentido, el pago correspondiente a mayo de 2026 refleja la decisión del Estado de garantizar un ingreso mínimo que se actualice en línea con los últimos índices de inflación publicados por el INDEC, buscando preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

¿Qué sucede con el bono proporcional para haberes medios?

Se ratifica que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa un mecanismo de ajuste complementario destinado a aquellos jubilados cuyos haberes superan el mínimo, pero que no llegan al límite total establecido.

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En esas situaciones, se aclara que el titular percibirá un adicional calculado de manera proporcional hasta alcanzar la suma de $463.174,10, con el objetivo de garantizar que los tramos intermedios también sean alcanzados por los refuerzos económicos dispuestos por el organismo.

Este procedimiento aplicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se ejecuta de forma automática, sin necesidad de gestiones adicionales por parte de los beneficiarios. En contrapartida, aquellas personas que ya perciben un haber superior al tope unificado no recibirán el refuerzo extraordinario correspondiente a mayo.

En estos casos, los jubilados y pensionados deben limitarse a verificar en sus liquidaciones habituales el efecto del aumento del 3,38% correspondiente a la movilidad mensual, información que puede consultarse a través de los canales digitales oficiales del organismo.

Oficinas de Anses.

¿Cuándo son las fechas de cobro para jubilados en mayo?

Se comunica que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó esta semana con el pago de los haberes mínimos, de acuerdo con el cronograma establecido a continuación:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo.

PUAM de ANSES.

¿Qué impacto tiene el aumento de ANSES en las pensiones?

Se informa que las Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también aplica el incremento del 3,38% a las Pensiones No Contributivas, las cuales pasan a ubicarse en un monto total unificado de $336.223 al incluir el bono correspondiente.