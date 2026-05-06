Descuentos en supermercados para jubilados y pensionados de ANSES en mayo 2026: qué días y cuánto se ahorra

Descuentos para jubilados y pensionados de ANSES en mayo 2026.

El mes de mayo de 2026 llegó con una pregunta clásica entre jubilados y pensionados de ANSES : ¿qué supermercado conviene para ahorrar más? La respuesta no es única, porque los descuentos cambian según la cadena, el día de compra y la forma en la que se aplica el beneficio.

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En las principales cadenas del país conviven tres caminos para conseguir rebajas: el programa Beneficios Capital Humano - ANSeS , las promociones propias de cada supermercado y los reintegros adicionales que ofrecen algunos bancos para quienes cobran sus haberes en esas entidades.

En la práctica, no siempre el descuento impacta igual. A veces se descuenta directo en la línea de caja, y otras veces llega como reintegro después. Además, varias promociones fijan topes por compra o por mes, un detalle que puede cambiar el ahorro real.

Antes de elegir dónde comprar, conviene entender el “cómo” del beneficio. Cuando el descuento se aplica en caja, el precio baja en el momento y se ve en el ticket . En cambio, cuando figura como reintegro, el dinero vuelve más tarde (según condiciones del programa o del banco).

Otro punto clave son los topes. Si una promo tiene límite de devolución, el beneficio rinde mucho en compras medianas, pero puede “quedarse corto” en un changuito grande. Por eso, el mismo porcentaje no siempre significa el mismo ahorro.

Además, el esquema oficial reúne más de 7.000 comercios y más de 13.000 puntos de venta en todo el país, con descuentos desde el 10% en supermercados adheridos y beneficios de hasta 20% en perfumería y limpieza, según la información publicada sobre el programa.

Supermercado Descuentos para jubilados y pensionados de ANSES en mayo 2026

Descuentos para jubilados y pensionados en Coto

En Coto, la cadena publica un descuento propio del 15% para jubilados y pensionados. Se usa en compras presenciales, en un pago, con cualquier medio de pago y con DNI. Este beneficio no aplica en ventas online.

En paralelo, Coto aparece en el buscador de comercios de ANSeS con un 10% de descuento los lunes, martes, miércoles y jueves, con modalidad informada en línea de caja.

Esto abre dos alternativas para el mismo supermercado: el descuento general de la cadena (15%) y el beneficio del programa (10% de lunes a jueves), que puede variar según cómo figure en el listado oficial.

Descuentos para jubilados y pensionados en Carrefour

En Carrefour, el beneficio para mayores de 60 años o beneficiarios de ANSeS figura dentro de Mi Carrefour. La cadena informa un 10% de descuento con tope de devolución de $35.000.

Según las condiciones publicadas por la empresa, el descuento para mayores de 60 con Mi Carrefour alcanza rubros como alimentos secos, quesos, fiambres, bebidas, perfumería y limpieza, aunque puede cambiar por formato de tienda.

Por eso, la promo puede variar si se compra en Hiper, Market, Express, Maxi u online. En compras grandes, el tope se vuelve un dato decisivo para calcular el ahorro.

Descuentos para jubilados y pensionados en Jumbo, Disco y Vea

En Jumbo, Disco y Vea, el programa de ANSeS mantiene un beneficio base del 10% en supermercados adheridos. En el buscador oficial figuran dentro del rubro supermercados y alimentos.

Además, el grupo Cencosud suele sumar promociones propias para jubilados, como “Martes Jubilados”, que en relevamientos recientes informó 25% de ahorro con tope mensual por cuenta y pago con tarjeta de débito.

También aparecen descuentos adicionales para quienes cobran por Banco Supervielle: ANSeS informa un 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con topes diferenciados según se pague con débito o QR.

Descuentos para jubilados y pensionados en Día

En Día, el descuento informado dentro del esquema de ANSeS es del 10% los lunes. En listados relevados figura como reintegro y con tope por transacción.

Esto significa que el beneficio puede no verse reflejado en el precio final al momento de pagar, sino después, según las condiciones vigentes del reintegro.

Para quienes concentran compras semanales, el lunes queda marcado como el día más relevante para aprovechar el descuento en esta cadena.

Descuentos para jubilados y pensionados en Chango Más

En Chango Más, el beneficio informado para beneficiarios de ANSeS es del 10% en compras presenciales. La promoción tiene tope de reintegro de $1.000 por transacción.

La cadena también figura dentro del programa oficial de comercios adheridos. En relevamientos recientes, el descuento aparece disponible de lunes a domingo, con límites por compra y tope mensual.

Además, Chango Más integra el grupo de supermercados donde pueden aplicar beneficios extra de Banco Nación o Banco Supervielle, según el caso, y la diferencia suele pasar por el medio de pago: débito, QR o billetera.

Recomendaciones prácticas para aprovechar mejor el beneficio (sin perder tiempo)