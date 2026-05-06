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6 de mayo de 2026 - 11:41
País.

Volver al Trabajo en mayo 2026: la Justicia ordena reactivar pagos y define fecha de cobro

La medida judicial obliga a restituir el programa y confirma el pago de mayo para más de 900 mil beneficiarios en todo el país

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Volver al Trabajo en mayo 2026: la Justicia ordena reactivar pagos y define fecha de cobro

Volver al Trabajo en mayo 2026: la Justicia ordena reactivar pagos y define fecha de cobro

El programa Volver al Trabajo vuelve a escena en mayo de 2026. La Justicia Federal ordena al Gobierno nacional restituir los pagos de la asignación tras su suspensión. La decisión impacta en más de 900 mil personas. El pago se acredita el martes 5 de mayo, con un monto mensual de $78.000.

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La resolución surge desde el Juzgado Federal de Campana. El magistrado Adrián González Charvay instruye al Ministerio de Capital Humano a reactivar la prestación. La medida rige hasta que exista una sentencia definitiva sobre el futuro del programa.

Un fallo que frena cambios en la asistencia social

El Gobierno nacional había dado de baja el programa con la intención de implementar un nuevo esquema basado en vouchers de capacitación laboral. La propuesta busca una inserción más rápida en el empleo formal.

Tras la intervención judicial, ese plan queda en pausa. La cartera que conduce Sandra Pettovello debe sostener el esquema vigente. La asistencia económica directa vuelve a los beneficiarios bajo las condiciones anteriores.

El fallo marca un freno en la transición del sistema. También genera impacto en la planificación de políticas sociales en todo el país, incluida la provincia de Jujuy.

volver al trabajo (1)

Fecha de cobro confirmada para mayo

El cronograma de pago del programa mantiene su modalidad habitual. No sigue la terminación de DNI como otras prestaciones. El depósito se realiza antes del quinto día hábil de cada mes.

En mayo, la acreditación se concreta el martes 5. La información se difunde a través de ANSES. Los beneficiarios reciben el dinero en sus cuentas habituales.

Este esquema permite una liquidación uniforme para todos los titulares del programa, sin segmentación por documento.

Monto sin cambios: cuánto se cobra

El valor de la prestación no registra modificaciones. Cada beneficiario cobra $78.000 mensuales. Se trata de una asignación fija y no remunerativa.

El monto se mantiene desde meses anteriores. No existen anuncios oficiales sobre aumentos o actualizaciones en el corto plazo.

La continuidad del valor genera expectativa entre los titulares, en un contexto de inflación y ajuste económico.

Cómo consultar si se cobra el programa

Los beneficiarios pueden verificar el estado del pago de forma simple. Existen dos canales digitales habilitados.

El paso a paso:

  • Ingresar a la aplicación Mi ANSES o Mi Argentina
  • Colocar número de CUIL y clave personal
  • Acceder a la sección “Mis cobros”
  • Revisar si figura “Volver al Trabajo” como prestación activa

En ese apartado también aparece la fecha de acreditación y el detalle del pago.

Impacto en Jujuy y el norte argentino

En provincias del norte, el programa tiene fuerte presencia. Jujuy forma parte de las jurisdicciones con alta cantidad de beneficiarios.

La restitución del pago genera alivio en sectores vulnerables. También influye en economías locales, donde estos ingresos circulan en comercios y servicios.

El retorno del programa reactiva un ingreso clave en muchos hogares.

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