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18 de marzo de 2026 - 11:46
Política.

Hasta cuándo funcionará el programa Volver al Trabajo

El Ejecutivo implementará la supresión de estos programas de asistencia social y los sustituirá por bonos orientados a la formación y el desarrollo de habilidades.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno informó que el Programa Volver al Trabajo finalizará en abril. &nbsp;

El Gobierno informó que el Programa Volver al Trabajo finalizará en abril.

 

A partir de abril, el Gobierno dará inicio a la eliminación de aproximadamente 900.000 planes sociales con pagos de $78.000 mensuales, que serán reemplazados por un sistema de bonos destinados a capacitación laboral, marcando así el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo.

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La medida ya está definida y forma parte del plan estratégico del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello desde el comienzo de la gestión. El programa Volver al Trabajo, que surge como actualización del plan anterior, dejará de abonarse y será sustituido por un modelo centrado en la formación y la integración al mercado laboral.

El Gobierno informó que el Programa Volver al Trabajo finalizará en abril.

Fin del Potenciar Trabajo: el reemplazo por Volver al Trabajo

Los titulares de los planes comenzaron a recibir avisos a través de la app Mi Argentina y por correo electrónico, informándoles que el programa llega a su fin y que tendrán la posibilidad de registrarse en el nuevo esquema de capacitación laboral. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la medida abarcará alrededor de 900.000 personas, correspondientes al sector del plan que funcionaba como puente hacia el empleo formal.

El Gobierno dará de baja cerca de 900.000 planes sociales con pagos de $78.000 mensuales, reemplazándolos por bonos destinados a formación laboral. Con esta decisión, se pone fin al modelo heredado del Potenciar Trabajo. Los beneficiarios serán notificados sobre la finalización del programa y podrán registrarse en el nuevo sistema orientado a la capacitación y la inserción laboral, detallaron fuentes oficiales.

La medida impacta sobre el programa Volver al Trabajo y marca el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo.

Notificaciones y transición

Los beneficiarios de los planes comenzaron a recibir notificaciones a través de la app Mi Argentina y por correo electrónico, informándoles que el programa será dado de baja y que podrán inscribirse en el nuevo esquema de capacitación laboral. Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, la medida alcanzará a aproximadamente 900.000 personas, pertenecientes al segmento del plan que funcionaba como transición hacia el empleo formal.

El Gobierno eliminará cerca de 900.000 planes sociales con pagos de $78.000 mensuales, sustituyéndolos por bonos de formación laboral. Con esta decisión, se da por concluido el modelo heredado del Potenciar Trabajo. Los beneficiarios recibirán la notificación del cierre y tendrán la posibilidad de registrarse en el nuevo sistema enfocado en capacitación e inserción laboral, confirmaron fuentes oficiales.

La decisión ya está tomada y forma parte de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Capital Humano.

Después de la transformación del Potenciar Trabajo, los beneficiarios se dividieron en dos grandes categorías: alrededor de 900.000 personas integran el programa Volver al Trabajo, mientras que unas 300.000 permanecen en un esquema de asistencia social más estable, destinado a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo formal. Según pudo confirmar Infobae, este último grupo no será afectado por la eliminación de planes.

Nueva dinámica de capacitación: bonos directos y cursos adaptados

La modificación implica cambios conceptuales y operativos. El Gobierno dejará de entregar transferencias mensuales universales para implementar un sistema condicionado a la formación y capacitación laboral. Los bonos de capacitación se asignarán directamente a los beneficiarios, quienes deberán registrarse y confirmar su voluntad de participar. Desde ese momento, tendrán la posibilidad de seleccionar cursos dentro de una red de centros de capacitación, que se encuentra en proceso de expansión en todo el territorio nacional.

El programa Volver al Trabajo —la reformulación del antiguo plan— dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral.

El Ministerio de Capital Humano está desarrollando una red nacional de centros de formación, diseñada para ofrecer cursos adaptados a las particularidades productivas de cada provincia. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el modelo se basa en una experiencia piloto anterior que arrojó resultados positivos y permitió ajustar la propuesta.

Dentro de esta estructura, el Estado aporta la infraestructura, mientras que las empresas se encargan de los contenidos, instructores y materiales educativos. A diferencia del esquema previo, los fondos no se canalizarán a organizaciones ni instituciones, sino directamente a los beneficiarios. “El recurso va al beneficiario, que decide dónde capacitarse”, detallaron desde el Gobierno.

El Gobierno nacional oficializó el cierre del programa Volver al Trabajo y su reemplazo por un nuevo esquema basado en vouchers de capacitación laboral.

El nuevo programa introduce condiciones más estrictas para los participantes. Los beneficiarios deberán asistir regularmente y completar los cursos asignados; en caso de abandono, perderán el derecho a los beneficios y no podrán reincorporarse. Según explican desde el Gobierno, el objetivo es vincular el gasto público con resultados concretos en capacitación y formación laboral.

Condiciones e incentivos: un esquema más exigente

El valor de los vouchers todavía no fue establecido y, de acuerdo con fuentes oficiales, dependerá tanto de la cantidad de inscriptos como del costo de los cursos ofrecidos. La reforma supone un cambio de enfoque: se abandona un modelo de ingresos garantizados para pasar a uno basado en incentivos y cumplimiento de objetivos.

El programa Volver al Trabajo —la reformulación del antiguo plan— dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral.

Desde el Gobierno admiten que no todos los actuales receptores del plan elegirán sumarse al nuevo esquema. Se prevé que una parte se inscriba en los cursos de capacitación, mientras que otro grupo no lo haga, ya sea por desinterés o porque ya realiza algún trabajo en la economía informal.

En el oficialismo aseguran que el antiguo plan de $78 mil no constituía un ingreso suficiente para cubrir necesidades básicas y que, en la práctica, la mayoría de los beneficiarios ya desarrolla alguna actividad laboral. Bajo esta perspectiva, la medida no retira personas del mercado de empleo, sino que cambia la manera en que el Estado participa y organiza ese segmento de la población.

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