Carolina Moises en Política a las brasas: "El peronismo tiene que dar respuestas sobre muchas cosas"

Carolina Moisés, senadora nacional por Jujuy, estuvo en el cuarto programa de Política a las Brasas por Canal 4 y junto a Ana Inés Vargas y Silvina Sadir, habló del Gobierno Nacional y de la Provincia; de Carlos Sadir, Javier Milei, el Partido Justicialista, y muchos temas más.

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Carolina Moisés, senadora nacional por Jujuy, estuvo en Política a las brasas y, al ser consultada sobre qué haría si estuviera en el lugar de Carlos Sadir, apuntó contra la estructura del Gobierno provincial.

Antes de preocuparme por Javier Milei, lo primero que haría sería volar a los más de 500 funcionarios de la segunda, tercera, cuarta, quinta, décima línea que tiene el gobierno provincial. Antes de preocuparme por Javier Milei, lo primero que haría sería volar a los más de 500 funcionarios de la segunda, tercera, cuarta, quinta, décima línea que tiene el gobierno provincial.

La legisladora cuestionó "la cantidad de cargos políticos y aseguró que muchos responden a vínculos familiares o políticos". En ese sentido, calificó esa estructura como “absurda” y afirmó que funciona como "un sistema para contener dirigentes, familias y sectores vinculados al radicalismo desde 2015".

Como segunda medida, planteó suspender por seis meses el cobro de Ingresos Brutos para aliviar la situación de pymes, comerciantes y emprendedores. Además, propuso "revisar la concesión de EJESA por el peso de los impuestos en la factura de luz".

“Hoy el 50% de lo que paga cualquier usuario en la factura son impuestos: impuestos municipales, GIRSU, tasa, tacita, de lo que fuera”, afirmó, y consideró “ridículo” que los usuarios "paguen montos similares por consumo eléctrico y por tributos dentro de la misma boleta".

Los argentinos se endeudan cada vez más: ¿Qué hace el peronismo sobre la realidad nacional y provincial?

A partir de los datos leídos por Ana Inés Vargas y Silvina Sadir en Política a las Brasas, que indican que más de 16 millones de personas en el país deben en promedio 8,7 millones de pesos a los bancos, que en las entidades no financieras la mora alcanza el 28% y que más de 5,4 millones de argentinos registran atrasos superiores a 90 días en sus deudas, Carolina Moisés apuntó contra el Gobierno nacional.

“El peronismo tiene que dar respuestas sobre muchas cosas, con seguridad. Ahora, sobre esto, hay responsables directos”, sostuvo la senadora nacional por Jujuy. Moisés señaló que "la oposición puede conocer los datos, generar propuestas legislativas, frenar medidas o discutir proyectos", pero remarcó que "el nivel de endeudamiento de las familias es consecuencia del plan económico nacional".

Según explicó, "muchas familias primero gastaron hasta donde pudieron, luego comenzaron a financiarse con tarjetas de crédito, después recurrieron a préstamos y finalmente quedaron atrapadas en una cadena de deudas". En ese contexto, advirtió que en los barrios crece el endeudamiento con prestamistas informales.

Esos no son leoninos, son violentos: entran a las casas y le sacan la moto, el air fryer, la heladera, el televisor, lo que tengan para cobrarse las deudas. Esos no son leoninos, son violentos: entran a las casas y le sacan la moto, el air fryer, la heladera, el televisor, lo que tengan para cobrarse las deudas.

Para Moisés, la situación refleja que la gente está “realmente colapsando” y que muchos trabajadores "ya no tienen de dónde sacar dinero porque sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes".

Carolina Moisés

Comisión de Acuerdos del Senado: justicia federal

Carolina Moisés habló sobre el trabajo de la Comisión de Acuerdos del Senado y describió "un escenario de mucha tensión interna dentro de la justicia federal". Según planteó, "hay distintos grupos y sectores en disputa, aunque no siempre vinculados directamente con la política".

“Estoy casi con un tablero, con un machete: quién es de quién. Resulta que está el grupo de los celestes, el grupo de los bordós, el grupo del azul y blanco. Hay grupos de todo”, señaló, y definió ese entramado como “la logia judicial”.

La senadora nacional sostuvo que está descubriendo “todo un mundo” alrededor de la justicia federal, con un tablero en permanente movimiento. De todos modos, consideró "positivo que se avance con la cobertura de cargos vacantes" y marcó una autocrítica hacia su propio espacio: “No se puede dejar sin cubrir estos cargos”.

Moisés explicó que actualmente "hay 80 pliegos en tratamiento, entre fiscales, jueces federales y tribunales orales federales, en su mayoría de Buenos Aires y CABA. Además, indicó que el Ministerio de Justicia prepara una segunda tanda con alrededor de otros 80 cargos".

En el caso de Jujuy, mencionó dos concursos de jueces federales. Uno es el del Federal 1, donde actualmente está el doctor Hansen, que según dijo “está muy impugnado” y podría volver a realizarse. También señaló que "existe una vacancia para el Tribunal Oral Federal, que la semana pasada avanzó con la definición del orden de mérito y ahora pasará a entrevistas personales en el Consejo de la Magistratura".

Por otro lado, aclaró que "los pliegos diplomáticos corresponden a otro proceso y mencionó el caso del jujeño Atilio Berardi, actualmente en la Embajada de Argelia, quien ya integró dos listados con orden de mérito".

Política a las Brasas (1)

El presupuesto de Milei

Carolina Moisés se refirió al presupuesto de Javier Milei y explicó que, "más allá de su rechazo al plan económico del Gobierno nacional, la discusión debía analizarse también desde el impacto administrativo para las provincias".

La senadora sostuvo que "un presupuesto no se ejecuta de manera estática, sino que parte de una estimación de ingresos y gastos que luego puede modificarse. En ese sentido, recordó que los presupuestos nacionales y provinciales suelen incluir cláusulas que habilitan al jefe de Gabinete o a los gobernadores a reasignar partidas".

El presupuesto no es para aferrarse a algo estático: ningún presupuesto se ejecuta como vos lo aprobás. El presupuesto no es para aferrarse a algo estático: ningún presupuesto se ejecuta como vos lo aprobás.

Moisés remarcó que "no está de acuerdo con la forma en que el Gobierno nacional plantea el gasto público", pero señaló que "Milei tiene legitimidad institucional para aplicar su programa porque fue elegido presidente y luego obtuvo mayor respaldo legislativo en las elecciones de octubre".

“Durante la campaña dijo que venía a hacer lo que está haciendo”, planteó, aunque aclaró:

Yo no deseaba a Milei y no me gusta este plan de gobierno. Yo no deseaba a Milei y no me gusta este plan de gobierno.

Sobre su posición, explicó que debía decidir si acompañar o no una herramienta clave para la administración nacional y provincial. Según indicó, "el presupuesto también define pautas que impactan en Jujuy, como la recaudación de impuestos coparticipables, fondos con destinos específicos y la masa de recursos que recibe la provincia".

Además, advirtió que "no aprobarlo podía generar consecuencias económicas, ya que había vencimientos de deuda nacional y el país venía de varios años sin presupuesto". En ese contexto, sostuvo que "el rechazo podía derivar en una suba automática del riesgo país".

Política social del Gobierno Nacional

Carolina Moisés cuestionó la política social del Gobierno Nacional y sostuvo que, "para Javier Milei y su equipo, cualquier política social implica un gasto público que el Estado no debería realizar". En ese sentido, marcó una contradicción con programas como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

“Si hay una política social equilibradora por excelencia, es la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar”, señaló, y remarcó que "ambos programas se mantienen porque son políticas de Estado establecidas por ley".

De todos modos, advirtió que "el Poder Ejecutivo puede desfinanciar políticas sociales sin derogarlas formalmente". Como ejemplo, mencionó las pensiones por discapacidad y planteó que "el Gobierno puede mantener vigente la ley, pero no asignarle los recursos necesarios".

Moisés también cuestionó la falta de sensibilidad ante problemáticas sociales, económicas, culturales y de salud. En particular, apuntó contra la mirada del Gobierno sobre las personas con discapacidad y recordó medidas similares durante la gestión de Mauricio Macri.

Realmente no tienen políticas sociales, no tienen ni la menor sensibilidad ni el conocimiento de lo que le pasa a la gente. Realmente no tienen políticas sociales, no tienen ni la menor sensibilidad ni el conocimiento de lo que le pasa a la gente.

Además, se refirió al proyecto de ley de salud mental que ingresó al Congreso y lo calificó como “espantoso”. Si bien valoró que "en los últimos años se haya avanzado en hablar más abiertamente sobre salud mental", rechazó la iniciativa porque, según dijo, “básicamente nos manda a todos al psiquiatra” y advirtió que eso “es muy peligroso”.

Opinión sobre la Reforma Electoral

Carolina Moisés evitó pronunciarse sobre la Reforma Electoral y reconoció que "no leyó el proyecto". La senadora explicó que actualmente tiene otras prioridades dentro de su agenda legislativa, vinculadas principalmente a la ley de salud mental y al tratamiento de pliegos judiciales.

No voy a opinar de la reforma electoral. No leí el proyecto y no lo voy a leer. No voy a opinar de la reforma electoral. No leí el proyecto y no lo voy a leer.

Moisés señaló que en la Comisión de Acuerdos trabajan "con más de 80 pedidos de jueces y que debe conocer en detalle cada perfil antes de las audiencias". También mencionó que recientemente "escucharon a más de 20 postulantes durante una sesión de ocho horas".

La legisladora afirmó que, en todo caso, "el debate sobre la Reforma Electoral avanzará con los gobernadores, a quienes ubicó como los principales responsables de esa discusión. Tengo una agenda de trabajo que no me entra un tema más”, cerró.

Escuelas y obra pública sin planificación

Por otro lado, Moisés cuestionó el programa de financiamiento para la construcción de escuelas en Jujuy y aseguró que "nunca estuvo de acuerdo con esa iniciativa". Según dijo, "se lo planteó al entonces ministro porque consideraba necesario definir previamente dónde debían construirse los edificios".

La senadora sostuvo que la provincia "tomó financiamiento para una gran cantidad de escuelas, pero luego surgieron problemas por la falta de terrenos o por el cierre de establecimientos, especialmente en zonas rurales y de la Puna".

En ese sentido, mencionó el caso de Parque de Aparzo, donde según indicó, "se construyó un edificio nuevo pese a que, según planteó, la localidad no cuenta con infraestructura básica ni servicios suficientes".

Hacen un edificio escolar enorme, pero estas localidades no tienen una camioneta, no tienen una goma, no tienen una máquina, no tienen nada. Hacen un edificio escolar enorme, pero estas localidades no tienen una camioneta, no tienen una goma, no tienen una máquina, no tienen nada.

Moisés afirmó que la falta de planificación en las inversiones públicas está mal “sea el gobierno que sea” y propuso la creación de un "consejo provincial de planificación, con participación de distintos sectores, para definir prioridades en la obra pública".

Peronismo Federal y otros armados

Carolina Moisés cuestionó la situación interna del PJ nacional y aseguró que "el partido quedó cooptado por un solo sector”. Según planteó, "lo más sano hubiera sido ir a una interna o conducir con mayor amplitud a todo el peronismo, no solo a una parte".

La senadora sostuvo que "el peronismo no entendió su responsabilidad histórica desde la asunción de Javier Milei y que debía reconstruir su red de militancia, sus cuadros dirigentes y una propuesta programática nacional que incluya las distintas realidades sociales y regionales del país".

“Terminamos en esta trampa: presos entre el balcón y el pasado”, afirmó, al cuestionar que una parte del espacio siga "apelando a narrativas del pasado en lugar de discutir qué hacer hacia adelante".

Moisés lamentó que "muchos dirigentes todavía no avancen sobre un diagnóstico común y advirtió que esa falta de renovación puede arrastrar a todo el espacio a una derrota". En ese sentido dijo: “Para mí hay un diagnóstico inclaudicable: nos van a hacer perder a todos”.

Además, apuntó contra La Cámpora, a la que acusó de haber “intoxicado” el pensamiento de ese sector del peronismo. Según dijo, "cuestionan a todos los dirigentes, pero no aceptan críticas hacia su propio espacio".

Axel Kicillof y el escenario político

Además, analizó el crecimiento político de Axel Kicillof y consideró que "el gobernador bonaerense atraviesa un proceso natural de consolidación de liderazgo, por su nivel de conocimiento público, su representatividad y la centralidad de la provincia de Buenos Aires".

La senadora valoró que comiencen "a surgir figuras y armados dentro del peronismo por fuera de la conducción kirchnerista". En ese sentido, sostuvo que "busca dialogar con distintos sectores para construir un consenso básico".

El kirchnerismo está agotado. El kirchnerismo está agotado.

Moisés también cuestionó las estrategias parlamentarias de las conducciones actuales en Diputados y el Senado, a las que calificó como “ilógicas, irreales e ilusas”. Además, planteó que "el partido debe discutir quién será su presidente a nivel nacional".

Consultada sobre si Kicillof mide bien o no en Jujuy, respondió que habría que evaluarlo antes de sacar conclusiones. “¿Quién dice que no lo conoce nadie? ¿Lo midieron a Kicillof acá en Jujuy? Yo no lo hice. Mídanlo”, señaló.

La legisladora comparó esa discusión con el crecimiento de figuras de La Libertad Avanza y sostuvo que "la política no puede subestimar a dirigentes por su nivel inicial de conocimiento. Te tiran un desconocido como Milei y mirá cómo nos va”, afirmó.

Por último, Moisés aseguró que "intenta construir representatividad desde una postura propia y que, muchas veces, adapta sus posiciones frente a realidades sociales más importantes que su mirada personal".

Cuál es la estrategia de Carolina Moisés para el 2027

Carolina Moisés fue consultada sobre su estrategia política de cara al 2027 y respondió con ironía sobre los memes que circularon a partir de sus últimas definiciones públicas.

Háganme todos los memes que quieran. Solo con un tema: ya pasa por violencia de género Háganme todos los memes que quieran. Solo con un tema: ya pasa por violencia de género

Moisés dijo que le divierte la creatividad alrededor de esas publicaciones, aunque marcó un límite cuando las críticas apuntan a cuestiones personales o de género. También bromeó sobre "los memes en tono violeta" y pidió que, al menos, le pongan “pelucas más lindas”.

Alianzas y posible estrategia

La senadora afirmó que su primer objetivo es recuperar el Partido Justicialista, al que definió como una “escudería gastada” que "necesita renovarse y mejorar su marca". Aun así, remarcó que "su pertenencia política sigue estando dentro del peronismo".

Nuestro corazón está dentro del peronismo, eso no se va a modificar nunca. Nuestro corazón está dentro del peronismo, eso no se va a modificar nunca.

La senadora señaló que, "si bien logró acompañamiento de otros sectores, la mayoría de sus votantes mantiene una identificación peronista". En ese marco, planteó que su estrategia "no pasa solo por alianzas electorales, sino por una forma de construcción política basada en la consulta".

Moisés aseguró que "desde su llegada al Senado fortaleció una práctica: no tomar decisiones sin escuchar antes a los sectores involucrados". Por eso, afirmó que "su estrategia hacia 2027, 2029 o cualquier discusión legislativa inmediata es la misma: representar a Jujuy a partir del diálogo con quienes conocen o padecen cada tema".

Mi estrategia es escuchar a todos los que saben sobre cada tema o a los que están afectados por cada tema. Mi estrategia es escuchar a todos los que saben sobre cada tema o a los que están afectados por cada tema.

Preguntas que arden

1-¿Vas a buscar la unidad del PJ jujeño?

"Voy a intentarlo, pero bajo la consigna de ¿Para qué? Si es para usar al PJ para negociar con el radicalismo, así como viene siendo, obscenamente, no. Una cosa es tener una posición sobre determinadas leyes que le conviene a Jujuy, y otra cosa es ser el socio de los radicales de la A a la Z, todos los días, cualquier cosa. Sobre todo, la unidad del peronismo y la recuperación del partido tiene que ver con un proyecto de provincia. Los que estén de acuerdo con que necesitamos gobernar Jujuy: apoyo la unidad con todos los que crean que es necesario eso".

2-¿Te estás preparando para gobernar Jujuy en 2027?

"Yo estoy preparada para gobernar Jujuy. Será en el 27, será en el 31, en el 29, en el momento que tenga que serlo. Tengo experiencia en absolutamente todos los temas. De lo que no sé, sé quién sabe, y tengo la humildad como para convocarlos y decirle: vengan y díganme qué es lo que tenemos que hacer y qué hay que decidir. Conozco la provincia, te digo, como pocas personas. Lo digo con toda humildad: desde que tengo 20 años he recorrido absolutamente todo Jujuy. Creo en el Jujuy rico, productivo, y que esa diversidad nos hace fuertes".

Cinco frases de Carolina Moisés analizadas por ella

1-"Si yo no votaba el presupuesto, la provincia entraba en default"

"No estoy de acuerdo con todo lo que decía el presupuesto. Pero hay un momento donde la decisión se reduce por sí o por no. En este caso, si no se aprobaba el presupuesto, realmente el prejuicio para Jujuy y todos los jujeños iba a ser enorme. Tuve que pagar un costo político, fui muy criticada, pero sí tengo que hacerlo de nuevo lo haría".

2-"La Cámpora es lo peor que le pudo pasar al peronismo"

"Totalmente de acuerdo. Lo sigo afirmando".

3-"Diganme traidora o lo que quieran, pero a mí no me van a aplicar el peronómetro en sangre"

"El kirchnerismo está tratando de reducirnos a todos a la idea de "obediencia o traición". Los que traicionaron al peronismo son los kirchneristas. Traicionaron el espíritu pragmático del peronismo, al interior federal donde tienen un espíritu AMBA, no lo entienden al interior. En Twitter me dicen que no lo nombre a Néstor, Lo voy a nombrar todas las veces que se me dé la gana. Néstor tenía realmente una capacidad un peronismo en sangre que no lo tiene Máximo, lo lamento, no lo tenés chiquito, no lo heradaste. La Cámpora es lo peor que le pasó al peronismo".

Prefiero tener problemas con algunos peronistas que me digan traidora y no con los jujeños que me interpelan en la calle. Prefiero tener problemas con algunos peronistas que me digan traidora y no con los jujeños que me interpelan en la calle.

4-"No estamos aquí para sobrevivir a una época, estamos aquí para diseñar la que viene"

"Hay me encantó la frase. Fue uno de los mejores eventos a los que fui. No hablé muy bien, estaba mejor preparada pero me ganó la emoción, no podía creer que estaba en la ONU. Me emociona pensar en el futuro a pesar del momento que estamos viviendo, tan feo y duro. El camino por futuro mejor no es recto. Pero estoy convencida que tiene que haber una nueva generación de políticas con metodologías distintas".

5-"Parte del problema es Cristina, pero no es todo el problema, porque el peronismo no es solo Cristina"

"Cada peronista está en su etapa, algunos ya están rompiendo las cadenas, otros recién se están dando cuenta que están secuestrados, otros saben que están secuestrados y les encanta, cada peronista con su etapa de maduración. Pero el peronismo es mucho más que eso".