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5 de mayo de 2026 - 14:24
Policiales.

Atacó a dos personas con un cuchillo en Palpalá, intentó escapar y terminó detenido

Un hombre hirió con arma blanca a dos personas en barrio San José. Intentó escapar, pero fue detenido a pocas cuadras.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un hombre fue detenido tras herir con un arma blanca a dos personas durante un hecho ocurrido el último fin de semana en un sector de barrio San José, de la ciudad de Palpalá. El agresor intentó escapar, pero fue localizado a pocas cuadras del lugar.

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Cuando los efectivos llegaron al sector, encontraron a un hombre con una herida profunda en el brazo derecho y una importante pérdida de sangre. Ante esa situación, realizaron maniobras de primeros auxilios para frenar la hemorragia y evitar complicaciones mayores.

También hirió a una mujer

A pocos metros, el mismo agresor le produjo un corte en el rostro a una mujer y luego se dio a la fuga.

Tras un recorrido por la zona, la Policía de la Provincia logró ubicarlo a pocas cuadras. Según informaron, el hombre estaba alterado e intentó agredir a los agentes con el arma blanca, por lo que fue detenido.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras que las personas heridas recibieron asistencia por las lesiones sufridas.

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