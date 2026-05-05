Atacó a dos personas con un cuchillo en Palpalá, intentó escapar y terminó detenido

Imagen ilustrativa

Un hombre fue detenido tras herir con un arma blanca a dos personas durante un hecho ocurrido el último fin de semana en un sector de barrio San José, de la ciudad de Palpalá. El agresor intentó escapar, pero fue localizado a pocas cuadras del lugar.

Cuando los efectivos llegaron al sector, encontraron a un hombre con una herida profunda en el brazo derecho y una importante pérdida de sangre. Ante esa situación, realizaron maniobras de primeros auxilios para frenar la hemorragia y evitar complicaciones mayores.

También hirió a una mujer A pocos metros, el mismo agresor le produjo un corte en el rostro a una mujer y luego se dio a la fuga.

Tras un recorrido por la zona, la Policía de la Provincia logró ubicarlo a pocas cuadras. Según informaron, el hombre estaba alterado e intentó agredir a los agentes con el arma blanca, por lo que fue detenido.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras que las personas heridas recibieron asistencia por las lesiones sufridas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







