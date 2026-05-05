Cómo fue el traslado de Pequeño J para ser juzgado en Argentina

La llegada de “Pequeño J” al país para ser indagado por el triple crimen y las pruebas en su contra.

Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como “Pequeño J” y señalado como integrante de una organización narco del Bajo Flores vinculada al triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025 , arribó el lunes por la noche a la base aérea de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea Argentina .

Al ingresar al país, un comisario de la Policía Federal de jerarquía lo identificó formalmente y le notificó el juzgado federal que había solicitado su detención. El acusado confirmó con un gesto, esposado . Posteriormente, fue trasladado en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal hacia el sector de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz , donde quedó alojado bajo custodia.

Este martes, el Juzgado Federal N°2 de Morón , a cargo del juez Jorge Rodríguez y con la investigación supervisada por el secretario Ignacio Calvi , llevará adelante la declaración indagatoria de “ Pequeño J ” mediante videoconferencia desde la unidad penitenciaria, en el marco de su presunta participación en el triple crimen .

El acusado comparecería ante el tribunal asistido por un defensor oficial , ya que hasta el momento del cierre de esta información, a las 7:50 de la mañana del martes , no se había presentado ningún abogado particular en su representación.

La Justicia Federal lo señala como presunto coautor de la masacre en la que fueron víctimas Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, tres adolescentes o jóvenes que apenas superaban esa etapa, quienes habrían sido sometidas a torturas, apuñaladas y posteriormente mutiladas incluso después de haber sido asesinadas, para luego ser enterradas en fosas superficiales dentro de una vivienda ubicada en la zona de Villa Vaettone, en Florencio Varela.

Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, llega desde Perú en un avión de la Fuerza Aérea.

Según un investigador del expediente, existen testimonios que ubican a Valverde en el lugar de los hechos al momento del crimen. Uno de ellos corresponde a Celeste González Guerrero, también imputada en la causa, mientras que el otro proviene de un testigo cuya identidad permanece bajo reserva judicial.

Indagatoria videoconferencia y situación procesal de Pequeño J

A “Pequeño J” se le atribuyen cargos por privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio criminis causa también agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. En caso de una condena, la única pena posible es la prisión perpetua, sin alternativas.

La pesquisa inicial del hecho, encabezada por la UFI de Homicidios de La Matanza junto a la DDI de esa jurisdicción —bajo la conducción de los fiscales Adrián Arribas y Diego Rulli y considerada una de las investigaciones más minuciosas de los últimos años— lo sitúa en distintos momentos del caso a partir de declaraciones testimoniales.

El equipo de gimnasia de Pequeño J hallado en su aguantadero.

A modo ilustrativo, se lo ubica en una reunión en Flores el 6 de septiembre junto a Lara Gutiérrez —quien tenía poco más de 15 años al momento de su muerte—, así como también en un encuentro en Quilmes ocurrido el día anterior a los homicidios, en el que habría participado junto a otros sospechosos. En esa ocasión, “Pequeño J” vestía un conjunto de jogging que luego fue hallado con manchas de sangre en el búnker de Isidro Casanova, lugar en el que además habría abandonado una pistola calibre .40.

Cuando el caso tomó estado público y comenzó a tener fuerte repercusión mediática, el acusado debió darse a la fuga tras ser señalado como prófugo. Al mismo tiempo, surgieron indicios de que una persona del propio barrio habría aportado información a las autoridades para dar con su paradero.

"Me está buscando la Policía por la muerte de las pibas": fragmento de la causa del triple crimen.

Pruebas, testimonios y reconstrucción de su presunto rol

Por otra parte, Celeste Guerrero también lo comprometió dentro de la estructura narco vinculada a la banda del Bajo Flores, al señalarlo como parte de la cadena de suministro de tusi, identificándolo como proveedor de Matías Ozorio, quien posteriormente escapó hacia Perú junto a “Pequeño J”.

El traslado de “Pequeño J” resultó extenso y agotador. Un operativo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, perteneciente al área de Interpol de la Policía Federal Argentina, había partido en la mañana del lunes desde Salta con destino a Lima para concretar su detención.

En la capital peruana, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú lo había exhibido horas antes, en plena madrugada, con la cabeza rapada y esposado, poco antes de que fuera retirado por el equipo argentino.

Tony Janzen Valverde Victoriano.

Ya en la pista, a su arribo, varios periodistas lo esperaban y le gritaban preguntas, entre ellas: “Tony, ¿por qué asesinaste a las chicas?”, en medio del operativo de traslado.

Operativo internacional, extradición y traslado bajo custodia militar

El acusado podría haber sido trasladado en un vuelo comercial, como ocurre habitualmente con otros procesos de extradición, pero finalmente se resolvió que viajara en una aeronave militar argentina. La decisión, según se indicó, fue de carácter político y fue adoptada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, fuentes vinculadas a la causa pero ajenas a esa cartera señalaron que la medida también respondió a una intención de reducir costos operativos.

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El especialista en crimen organizado y narcotráfico, Mario César Medrano Montoya, brindó detalles de la llegada de 'Pequeño J' a la Argentina.



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El avión no transportó únicamente a “Pequeño J”: también embarcó a otro extraditado en la ciudad de Lima. Posteriormente, realizó una escala en Asunción, Paraguay, donde se sumaron dos detenidos más que deben enfrentar procesos judiciales en Argentina.

Durante el vuelo, “Pequeño J” mantuvo una actitud tranquila y colaborativa, sin incidentes ni tensiones. Incluso se lo vio distendido al momento de exhibir su único tatuaje, un gran búho ubicado en el pecho, acompañando la escena con una sonrisa.