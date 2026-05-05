martes 05 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de mayo de 2026 - 09:18
Policiales.

Cómo fue el traslado de Pequeño J para ser juzgado en Argentina

El peruano Tony Janzen Valverde será indagado por Zoom desde el penal de Marcos Paz por su presunta participación en un triple crimen.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La llegada de “Pequeño J” al país para ser indagado por el triple crimen y las pruebas en su contra.

La llegada de “Pequeño J” al país para ser indagado por el triple crimen y las pruebas en su contra.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y señalado como integrante de una organización narco del Bajo Flores vinculada al triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025, arribó el lunes por la noche a la base aérea de El Palomar en un avión de la Fuerza Aérea Argentina.

Lee además
Nueva detenida en el triple crimen narco en Florencio Varela.
Investigación.

Nueva detenida por el triple crimen narco en Florencio Varela.
Trasladan a “Pequeño J”, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela.
Policiales.

Trasladan a "Pequeño J", acusado del triple crimen de Florencio Varela, en un operativo internacional

Al ingresar al país, un comisario de la Policía Federal de jerarquía lo identificó formalmente y le notificó el juzgado federal que había solicitado su detención. El acusado confirmó con un gesto, esposado. Posteriormente, fue trasladado en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal hacia el sector de jóvenes adultos del penal de Marcos Paz, donde quedó alojado bajo custodia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/2051254383644451296&partner=&hide_thread=false

Arribo al país y traslado inmediato al penal de Marcos Paz

Este martes, el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez y con la investigación supervisada por el secretario Ignacio Calvi, llevará adelante la declaración indagatoria de “Pequeño J” mediante videoconferencia desde la unidad penitenciaria, en el marco de su presunta participación en el triple crimen.

El acusado comparecería ante el tribunal asistido por un defensor oficial, ya que hasta el momento del cierre de esta información, a las 7:50 de la mañana del martes, no se había presentado ningún abogado particular en su representación.

La Justicia Federal lo señala como presunto coautor de la masacre en la que fueron víctimas Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, tres adolescentes o jóvenes que apenas superaban esa etapa, quienes habrían sido sometidas a torturas, apuñaladas y posteriormente mutiladas incluso después de haber sido asesinadas, para luego ser enterradas en fosas superficiales dentro de una vivienda ubicada en la zona de Villa Vaettone, en Florencio Varela.

Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, llega desde Perú en un avión de la Fuerza Aérea.

Según un investigador del expediente, existen testimonios que ubican a Valverde en el lugar de los hechos al momento del crimen. Uno de ellos corresponde a Celeste González Guerrero, también imputada en la causa, mientras que el otro proviene de un testigo cuya identidad permanece bajo reserva judicial.

Indagatoria videoconferencia y situación procesal de Pequeño J

A “Pequeño J” se le atribuyen cargos por privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio criminis causa también agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. En caso de una condena, la única pena posible es la prisión perpetua, sin alternativas.

La pesquisa inicial del hecho, encabezada por la UFI de Homicidios de La Matanza junto a la DDI de esa jurisdicción —bajo la conducción de los fiscales Adrián Arribas y Diego Rulli y considerada una de las investigaciones más minuciosas de los últimos años— lo sitúa en distintos momentos del caso a partir de declaraciones testimoniales.

El equipo de gimnasia de Pequeño J hallado en su aguantadero.

A modo ilustrativo, se lo ubica en una reunión en Flores el 6 de septiembre junto a Lara Gutiérrez —quien tenía poco más de 15 años al momento de su muerte—, así como también en un encuentro en Quilmes ocurrido el día anterior a los homicidios, en el que habría participado junto a otros sospechosos. En esa ocasión, “Pequeño J” vestía un conjunto de jogging que luego fue hallado con manchas de sangre en el búnker de Isidro Casanova, lugar en el que además habría abandonado una pistola calibre .40.

Cuando el caso tomó estado público y comenzó a tener fuerte repercusión mediática, el acusado debió darse a la fuga tras ser señalado como prófugo. Al mismo tiempo, surgieron indicios de que una persona del propio barrio habría aportado información a las autoridades para dar con su paradero.

"Me está buscando la Policía por la muerte de las pibas": fragmento de la causa del triple crimen.

Pruebas, testimonios y reconstrucción de su presunto rol

Por otra parte, Celeste Guerrero también lo comprometió dentro de la estructura narco vinculada a la banda del Bajo Flores, al señalarlo como parte de la cadena de suministro de tusi, identificándolo como proveedor de Matías Ozorio, quien posteriormente escapó hacia Perú junto a “Pequeño J”.

El traslado de “Pequeño J” resultó extenso y agotador. Un operativo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, perteneciente al área de Interpol de la Policía Federal Argentina, había partido en la mañana del lunes desde Salta con destino a Lima para concretar su detención.

En la capital peruana, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú lo había exhibido horas antes, en plena madrugada, con la cabeza rapada y esposado, poco antes de que fuera retirado por el equipo argentino.

Tony Janzen Valverde Victoriano.

Ya en la pista, a su arribo, varios periodistas lo esperaban y le gritaban preguntas, entre ellas: “Tony, ¿por qué asesinaste a las chicas?”, en medio del operativo de traslado.

Operativo internacional, extradición y traslado bajo custodia militar

El acusado podría haber sido trasladado en un vuelo comercial, como ocurre habitualmente con otros procesos de extradición, pero finalmente se resolvió que viajara en una aeronave militar argentina. La decisión, según se indicó, fue de carácter político y fue adoptada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, fuentes vinculadas a la causa pero ajenas a esa cartera señalaron que la medida también respondió a una intención de reducir costos operativos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/lanacionmas/status/2051393343653822941&partner=&hide_thread=false

El avión no transportó únicamente a “Pequeño J”: también embarcó a otro extraditado en la ciudad de Lima. Posteriormente, realizó una escala en Asunción, Paraguay, donde se sumaron dos detenidos más que deben enfrentar procesos judiciales en Argentina.

Durante el vuelo, “Pequeño J” mantuvo una actitud tranquila y colaborativa, sin incidentes ni tensiones. Incluso se lo vio distendido al momento de exhibir su único tatuaje, un gran búho ubicado en el pecho, acompañando la escena con una sonrisa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nueva detenida por el triple crimen narco en Florencio Varela.

Trasladan a "Pequeño J", acusado del triple crimen de Florencio Varela, en un operativo internacional

"Pequeño J" llegó a la Argentina tras ser extraditado desde Perú

San Pedro de Jujuy: detienen a adolescentes que hacían picadas en moto

Choque en colectora de Ruta Nacional 9: dos mujeres resultaron heridas

Lo que se lee ahora
Dos mujeres heridas tras un choque en la rotonda de Chango Más video
Policiales.

Choque en colectora de Ruta Nacional 9: dos mujeres resultaron heridas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Centro Provincial de Odontología.
Jujuy.

Atención odontológica gratuita en Jujuy: dónde funciona y en qué horarios

Incendio fatal en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) video
Policiales.

Un incendio trágico que ahora se investiga como crimen: "Querían quemar la evidencia, a mí abuelo y a mi mamá"

Incendio bajo el puente Paraguay. video
Policiales.

Incendio bajo el puente Paraguay: detienen a un hombre acusado de homicidio

Zona de Lobos video
Jujuy.

Zona de Lobos arrancó por Canal 4 con hinchas, invitados y análisis futbolero

Nahuá Santos, el niño desaparecido en Corrientes.
País.

Activaron la Alerta Sofía por Nahuá Santos, un nene de 6 años desaparecido en Corrientes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel