Trasladan a "Pequeño J", acusado del triple crimen de Florencio Varela, en un operativo internacional

Tony Janzen Valverde Victoriano , conocido como Pequeño J , arribará este lunes por la tarde a la Argentina desde Perú , donde quedará detenido y a disposición de la Justicia Federal . Está señalado como uno de los principales imputados en la investigación por el triple homicidio ocurrido en Florencio Varela en septiembre de 2025.

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En dicha situación fueron asesinadas Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo . En las primeras horas del día, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú entregó al detenido a efectivos de la Interpol para avanzar con el proceso de extradición . El operativo formal se concretó a las 4:36 en el penal de Ancón II .

De acuerdo con lo informado por el medio peruano RPP , el procedimiento fue ejecutado a partir de una coordinación directa entre el titular del Instituto Nacional Penitenciario del Perú , Jorge Henry Cotos Ochoa , y el general Zavala , responsable de la Interpol , quienes monitorearon el comienzo del traslado del imputado hacia el aeropuerto bajo estricta custodia policial .

Fuentes judiciales señalaron que, una vez que arribe a la Argentina , el detenido será derivado bajo resguardo de la Policía Federal Argentina a una unidad penitenciaria , y deberá prestar declaración al día siguiente ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón , a cargo del magistrado Jorge Ernesto Rodríguez .

Pequeño J está acusado de integrar una estructura delictiva relacionada con el narcotráfico y es considerado por los investigadores como el presunto responsable de haber planificado el secuestro, la tortura y el asesinato de las tres jóvenes.

Con un gran operativo, trasladan a Pequeño J, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela.

La investigación ya logró identificar a once personas vinculadas al hecho, hay varios detenidos y se sostiene como línea principal una hipótesis que señala una represalia narco planificada, ejecutada de forma coordinada, con el objetivo de recuperar estupefacientes que habrían sido sustraídos a la organización.

Engaño, privación de libertad y un desenlace violento

Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo fueron engañadas en Ciudad Evita el 19 de septiembre de 2025. Según surge del expediente, parte de los acusados las convencieron para subir a una camioneta bajo la promesa de asistir a una supuesta fiesta.

Posteriormente, fueron trasladadas a una vivienda ubicada en la calle Chañar 702, en Florencio Varela, donde se desencadenó el episodio más violento. Allí quedaron retenidas de manera ilegal, atadas, golpeadas y sometidas a torturas. Finalmente fueron asesinadas, y se investiga incluso la posibilidad de que el hecho haya sido transmitido en directo a un grupo cerrado.

Tony Janzen Valverde Victoriano es uno de los que habría planeado los asesinatos de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo.

Los cuerpos de las tres jóvenes fueron sepultados en el jardín de la vivienda, mientras que la camioneta empleada para el traslado fue prendida fuego horas más tarde con la intención de eliminar cualquier evidencia. Sin embargo, las grabaciones de cámaras de seguridad resultaron decisivas para identificar a los implicados y reconstruir el desarrollo del hecho.

Tras quedar involucrado en la causa, Pequeño J abandonó el país. La Justicia emitió una orden de captura internacional y, con la cooperación de las autoridades de Perú, fue detenido de manera preventiva en ese territorio. Se había ocultado dentro de un camión de transporte de pescado y su localización se logró a partir del rastreo de una conversación mantenida con su pareja.

Después de varios meses de trámites judiciales y gestiones diplomáticas, finalmente se concretó el proceso de extradición. Su arribo a la Argentina está previsto para este lunes, lo que permitirá avanzar con la declaración indagatoria, programada para el martes ante el juez Rodríguez.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) entregó al acusado a los agentes de la Interpol para proceder con su extradición.

Los imputados en la causa

Hasta el momento hay once personas identificadas como integrantes de la organización:

Víctor Sotacuro Lázaro: ciudadano peruano. Está acusado de haber tenido un rol logístico clave en el traslado de las víctimas hacia la casa de Florencio Varela.

ciudadano peruano. Está acusado de haber tenido un hacia la casa de Florencio Varela. Milagros Florencia Ibáñez: sobrina de Sotacuro. Para los investigadores, habría actuado como apoyo logístico dentro de la estructura y mantenía vínculo directo con su tío.

sobrina de Sotacuro. Para los investigadores, habría actuado como y mantenía vínculo directo con su tío. Maximiliano Andrés Parra: fue detenido en la casa donde aparecieron los cuerpos. Está acusado de haber participado en la limpieza de la escena del crimen .

fue detenido en la casa donde aparecieron los cuerpos. Está acusado de . Iara Daniela Ibarra: también fue encontrada en la vivienda. La imputan por limpiar restos de sangre tras los asesinatos, lo que la ubica en la etapa posterior al hecho.

Tony Janzen Valverde Victoriano es uno de los que habría planeado los asesinatos de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo.

Miguel Ángel Villanueva Silva: reconoció haber participado en la filmación del crimen , que habría sido transmitido dentro del entorno de la organización.

reconoció haber participado en la , que habría sido transmitido dentro del entorno de la organización. Matías Agustín Ozorio: se lo señala como la mano derecha de “Pequeño J” y responsable de la logística general del operativo .

se lo señala como la y responsable de la . Joseph Freyser Cubas Zavaleta: alias “Señor Jota”. Estaba vinculado como presunto miembro de la estructura narco, pero le dictaron la falta de mérito en esta causa, mientras sigue detenido por otro expediente.

alias “Señor Jota”. Estaba vinculado como presunto miembro de la estructura narco, pero le dictaron la falta de mérito en esta causa, mientras sigue detenido por otro expediente. Mónica Débora Mujica: pareja de Sotacuro. Está acusada de encubrimiento y de colaborar con la organización , especialmente en la etapa posterior al crimen.

pareja de Sotacuro. Está acusada de , especialmente en la etapa posterior al crimen. Celeste Magalí González Guerrero: está acusada de haber facilitado o gestionado el alquiler de la casa donde fueron asesinadas y enterradas las víctimas.

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