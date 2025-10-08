miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 15:40
Policiales.

Triple crimen narco: habló la tía de "Pequeño J" y se ofreció a colaborar con la Justicia

Jose Jenny Valverde, tía de "Pequeño J" principal acusado por el triple crimen de Florencio Varela, marcó distancia: “No lo voy a defender”.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Habló la Tía de Pequeño J y está dispuesta a colaborar en la investigación de la causa.

Habló la Tía de Pequeño J y está dispuesta a colaborar en la investigación de la causa.

 

Habló la Tía de Pequeño J y está dispuesta a colaborar en la investigación de la causa.

Habló la Tía de Pequeño J y está dispuesta a colaborar en la investigación de la causa.

En medio de la conmoción por el triple crimen narco de Florencio Varela, Jose Jenny Valverde, tía de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, habló públicamente por primera vez y expresó su voluntad de colaborar con la Justicia. El acusado, que permanece detenido en Perú bajo prisión preventiva, es señalado como el presunto ideólogo de la masacre que conmocionó al país.

Estoy totalmente dispuesta a colaborar con la investigación. No porque sea mi familia lo tengo que defender”, sostuvo Valverde en un video difundido en redes sociales y replicado por diferentes medios. Con visible angustia, agregó:

“El acto que mi sobrino ha cometido es atroz. Me quedé en shock”, a lo que agregó "la familia no se elije" “El acto que mi sobrino ha cometido es atroz. Me quedé en shock”, a lo que agregó "la familia no se elije"

“La familia no se elige” dijo la tía de Pequeño J

La mujer se despegó de su entorno familiar y explicó que se alejó siendo adolescente: “Todas esas cosas atroces son uno de los pilares por los cuales me desvinculé de mi familia a los 16 años”. En ese sentido, fue contundente: “Me afecta porque no deja de ser mi familia, pero la justicia es igual para todos. Lastimosamente, la familia no se elige”.

Las declaraciones de Valverde se suman al creciente caudal de pruebas que analizan los investigadores, entre ellas un video que muestra al acusado junto a Lara Gutiérrez, de 15 años, una de las tres víctimas del crimen. La grabación fue registrada dos semanas antes del hecho y ya forma parte de la causa.

image

La defensa de “Pequeño J” y el avance de la causa

Mientras tanto, la defensa de Tony Valverde Victoriano insiste en su inocencia. Durante la audiencia realizada en Lima, su abogado, Marcos Sandoval, afirmó que su cliente “vive de vender medias y cosechar arándanos” y no tiene vínculos con organizaciones criminales.

El acusado continuará detenido en el penal Nueva Cantera Imperial, en Cañete, mientras avanza el proceso de extradición a la Argentina. En paralelo, la Justicia peruana analiza documentación enviada desde Buenos Aires y nuevas pericias que podrían ser clave para determinar su participación en el hecho.

Por su parte, el general Nilton Villalta, director Antidrogas de la Policía de Perú, relativizó su rol en el narcotráfico: “No es verosímil que sea un líder narco; es parte de un grupo pequeño que distribuía cocaína o tusi a nivel local”, explicó.

Pequeño J, el líder narco que habría ordenado los crímenes.

Una declaración que podría ser clave

La postura de la tía del acusado, que decidió romper el silencio y ofrecerse a colaborar con la investigación, marca un nuevo capítulo en una causa que mantiene en vilo a la Justicia argentina y peruana.

Sus palabras, unidas a las pruebas audiovisuales y a los informes periciales, podrían ser determinantes en los próximos pasos del proceso judicial que busca esclarecer uno de los crímenes más estremecedores del año.

